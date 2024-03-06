الدواجن: الأسعار ستنخفض في النصف الثاني من رمضان رغم التعويم لهذه الأسباب

أكد سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى استقرار في السوق؛ لأنه سيقضي على السوق السوداء تماما.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، كلامي كما هو، والأسعار ستنخفض في النصف الثاني من رمضان، لافتا إلى أن أسعار الدواجن واللحوم انخفضت اليوم بالفعل.

وأوضح سامح السيد، رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الأعلاف من السلع الاستراتيجية التي يتم الإفراج عنها قبل وبعد تحرير سعر الصرف، ولن تتأثر بتحرير سعر الصرف.



