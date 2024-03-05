الزراعة: الدواجن أرخص 5 جنيهات فى منافذنا.. وضخ كميات كبيرة من السلع

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة أن معرض "خير مزارعنا لأهالينا" يشهد إقبالا كبيرا المواطنين للحصول على جميع احتياجتهم من السلع والمواد الغذائية استعداداً لشهر رمضان المبارك، حيث شهدت جميع المنافذ داخل المعرض ازدحام شديد من المواطنين ليعكس ذلك رضائهم التام عن جودة وأسعار السلع المعروضة.



وأضاف "صالح" أن المعرض يفتح أبوابه يوميا للجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء مؤكدًا على توافر جميع السلع والمنتجات الغذائية، وأن هناك أسعار بعض السلع تشهد انخفاضا منها الدواجن الطازجة بقيمة 5 جنيهات في الكيلو، مشيرا إلى تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية لمواجهة الطلب المتزايد من المواطنين وان تكون المنتجات بجودة عالية ووفقا للأسعار والتخفيضات المعلنة.