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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية : الاحتلال الإسرائيلي فرض على الشعب الفلسطيني العقاب الجماعي والتجويع

سامح شكرى
سامح شكرى

قال وزير الخارجية سامح شكري إن الاحتلال الإسرائيلي فرض على الشعب الفلسطيني العقاب الجماعي والتجويع وحرمهم وأطفالهم من الحليب والغذاء والدواء.

حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف "شكري" خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية، أن السياسات الإسرائيلية في غزة تستهدف جعل القطاع غير قابل للحياة وطرد سكانه بالتوازي مع ممارسات بالضفة الغربية من استيطان وهدم منازل واقتحامات عسكرية.

القضية المركزية

وأكد أن القضية الفلسطينية كانت ولازالت القضية المركزية للعالم العربي، كما أنها باتت تنطوي على مأساة إنسانية فادحة تدمي قلوب أصحاب الإنسانية والضمير.

https://www.youtube.com/live/wjW3nTG36sc?si=eq6kHR5I_a37gpH3

الاحتلال الاسرائيلي الجامعة العربية السياسات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني الضفة الغربية العقاب الجماعي الغذاء والدواء

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