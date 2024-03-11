في أول أيام رمضان.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 11 مارس 2024.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 81 جنيها للكيلو، والبيضاء ما بين 105 و 106 جنيهات للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 81 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 100 و 101 جنيه للكيلو.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 144 و 145 جنيها

للكرتونة، البيض الأحمر تراوح بين 146 و 147 جنيها

للكرتونة، و البلدي 152 و 153 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 29 و 31 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 11 و 12 جنيه.

الكتكوت البلدي الحر بين 7.5 و 8.5 جنيه.