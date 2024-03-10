هبوط مفاجئ قبل ساعات من بدء رمضان.. أسعار الفراخ والبيض اليوم

شهد سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأحد 10 مارس 2024 استقرارًا، مع بداية تعاملات بورصة الدواجن والأسواق. وجاء هذا وفقًا لبورصة الدواجن الرئيسية، بعدما شهدت أسعار الدواجن والبيض بأنواعها ارتفاعا الأسبوع الماضى، كما سجل سعر الفراخ البيضاء ثباتا بالأسواق.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم

فيما ارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم بعد تسجيل سعر كرتونة البيض «الأبيض والأحمر» تراجعا خلال ختام الأسبوع الماضى أمام منتجى الدواجن، وكذا قفز سعر كرتونة البيض البلدى عند 155 جنيهًا بقيمة 5 جنيهات، واستقرت أسعار البط اليوم بعد آخر ارتفاع لها.

ويستعرض لكم موقع "صدى البلد" في السطور التالية، أسعار الفراخ والبيض طبقًا لبورصة الدواجن اليوم.

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 105 :106 جنيهات، وتصل في الأسواق إلى 110 جنيهات.

سجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو 111 جنيها للكيلو في البورصة ليباع بمبلغ يتراوح بين 115 و117 جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 81 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 148 جنيهًا جملة للمستهلك نحو 152 جنيها.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك 145 وتباع بـ 148 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدى 150 جنيهًا جملة للمستهلك نحو 155 جنيها.

ومن جانبه، قال عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، الدكتور محمد الشافعي، إن الدولة تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتلبية حاجة المواطنين قبل شهر رمضان وتوفير السلع الأساسية التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان.

وأضاف الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن أزمة الأعلاف التي شهدتها الدولة كانت بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن الدولة دائمًا تتفادى الوقوع في الأزمات بشكل متكرر، لذلك قامت الدولة بإنشاء 4 مصانع للأعلاف والأسمدة.

وأكد أن سوق الأعلاف سوف يشهد انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة سواء في الدواجن أو الماشية أو الأسماك، وخلال الفترة المقبلة سوف يكون هناك وفرة كبيرة في الأعلاف بمصر.

واختتم الشافعي، أن الدولة ستتجه إلى تصدير الأعلاف بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج، ويجب تكثيف زراعة الذرة والفول الصويا بجانب هذا المجمع للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف وبدء التصدير، وهذا ما تعمل عليه الدوله في الفترة الحالية.