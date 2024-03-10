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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مع زيادة الطلب.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

صدى البلد

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الاحد 10-3-2024 بسبب زيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضان 2024.

وتشير التوقعات إلى أن سعر الدواجن ستشهد تراجعًا خلال الفترة القليلة المقبلة بعد تراجعا بعد توحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنية، وتراوح سعر الدواجن البيضاء في الأسواق بين 97 و100 جنيهً للكيلو.

 

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضي.

وكانت أسعار الدواجن ، قد شهدت ارتفاعًا مفاجئًا خلال الفترة الماضية، حيث سجّل السعر ارتفاعًا بأكثر من 25  جنيهًا تقريبًا مقارنة بأسعار الشهر الماضي  . 

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية، إن لدينا اكتفاءً ذاتياً من الدواجن والبيض.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن 75% من الأعلاف الدواجن مُرتبطة بالنقد الأجنبي، مؤكدًا أن هناك توقعات بحدوث انخفاض تدريجي للأسعار.

وعن سعر الدواجن اليوم الأحد 10-3-2024، فسجّلت نحو 98 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء ، 110 جنيهات لـ الدواجن الساسو و120 جنيها لـ الدواجن البلدي.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 98 و 100 جنيه للكيلو.. على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق. 

 

سعر الوراك سجل 115 جنيهات

سعر الكبد والقوانص بـ 125 جنيهًا

كيلو الهياكل بـ 75 جنيهًا 

سعر جوز الحمام 150 جنيهًا

سعر البط بـ 150 جنيهًا 

سعر الأرانب 120 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

  • وكانت قد تراجعت أسعار الأعلاف بنحو 2000 جنيه، فيما تراجع سعر الذرة والصويا بنحو 1000 جنيه في الطن الواحد.
  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 24 و26 ألف جنيه
  • أسعار الذرة، وصل سعر الذرة إلى 10200 جنيه .
  • وسجّل سعر الصويا اليوم 29 ألف جنيه .

سعر البيض اليوم 

تراوح سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق  بين 145 و155 جنيهًا للطبق. 

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 145 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 155 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 160 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 165 و170 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين  105 و110 جنيه للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم 

 سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

  • سعر كتكوت أبيض أهالي 30 جنيهًا.
  • سعر كتكوت أبيض شركات 31 و 32 جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو سجّل  13 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.
  • سعر كتكوت زري 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 98  جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 105 و 110 جنيهاً للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 115 جنيهات ليصل إلى المواطن بنحو 120 جنيهًا.
  • وسعر الدواجن البلدي حر  120 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  80 جنيهًا للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 220 و230 جنيه للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 110 جنيهات للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس .

 

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