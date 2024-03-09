عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت ارتفاعا طفيفا نتيجة لزيادة الإقبال على شراء الدواجن ، وذلك قبل قدوم شهر رمضان بساعات ، وعلى الرغم من أن التوقعات كانت فى اتجاه الانخفاض نتيجة هبوط الأعلاف إلا أنها ارتفعت اليوم بالبورصة والأسواق

أسعار الدواجن اليوم

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة لتسجل سعر 105 جنيهات بعد أن كان سعرها 97 جنيهًا منذ أيام قليلة ، وتصل إلى المستهلك بسعر 115 جنيها، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 81 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها ،



وسجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حيث سجلت حوالي 110 جنيها بعد أن سجلت أمس 105 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها ،.

وانخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 81 جنيها ، وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 190 ل 215 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 160 جنيهًا منذ أسابيع قليلة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيهات للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

أسعار البيض

• وانخفض سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة الأحمر من 140 ل 145 جنيهًا .



• وسعر كرتونة البيض الأبيض 138 ل 145 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 150 جنيها.



وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الفترة الحالية هناك تراجع في أسعار الدواجن، ولكن نسبة الاستهلاك في رمضان ترتفع بنسبة 25 لـ 30%.

توازن في أسعار الدواجن



وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الأخيرة سيكون هناك توازن في أسعار الدواجن، وأن الدواجن مرشحة للنزول، ولكن قبل رمضان سيرتفع بسبب الطلب.



وأشار إلى أن أسعار البيض تنخفض ولكن بنسبة قليلة، فطبق البيض انخفض من 154 جنيها لـ 148 جنيها، ولكن بشكل عام ستنخفض الأسعار بعد وفرة النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن الحكومة ووزارة الزراعة تولي اهتماما بتوفير الأعلاف، والأدوية لوفرة الدواجن، ويكون هناك انخفاض في الأسعار

