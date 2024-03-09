لمزارعي البصل.. أهم التوصيات الواجب مراعاتها خلال مارس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر مارس.

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية في الآتي:

البصل الفتيل فى الوجه القبلى:

1- حصاد الحقول التي وصل نسبة النضج والرقاد فيها 50%.

2-القيام بعملية التسميط لمدة 15 -21 يوم .

3-اجراء تقطيع العروش وتهذيب الجذور بعد الجفاف.

4- الفرز والتدريج والتعبئة.

انتاج البصل الفتيل فى الوجه البحرى:

1-الاستمرار في نقاوة الحشائش.

2-اجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها والتركيز على مبيدات مقاومة البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية وكذلك حشرة التربس.

3 -استمرار عمليات الري بانتظام.

انتاج البصيلات فى الوجه القبلى:

1-الاستمرار في نقاوة الحشائش.

2- اجراء الرش الوقائي والدوري ضد حشرة التربس والبياض الزغبي واللطعة الأرجوانية.

3-انتظام عملية الرى

توصيات انتاج بذور البصل:

1-اجراء نقاوة الحشائش .

2- اجراء الرش الوقائي ضد البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية .

3-منع الرش الحشري حنى لا يؤثر على الحشرات الملقحة عند تفتح 10% من الأزهار .

4-اجراء عملية الري بانتظام ويراعى عدم حدوث تعطيش وان يكون الري على الحامي.