قبل رمضان بساعات .. اشتري أرخص اللحوم من تلك الأماكن

يبحث المواطنون خلال الفترة الحالية عن أسعار اللحوم تمهيدا لتخزينها فى شهر رمضان ، وتطرح وزارة الزراعة، اللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق، ما يؤدي إلى طرح الوزارة أرخص أنواع اللحوم.



أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 300 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 380 ل 400 جنيهًا.



أسعار اللحوم اليوم السبت

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيهً

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بي350 لـ 400 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 280 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 300 لـ 450 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 240 لـ 380 جنيهًا.



وينشر موقع “صدى البلد” عناوين منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة والمحافظات .

منافذ محافظة القاهرة:

- منفذ وزارة العدل - لاظوغلي - الديوان العام.

- منفذ العبور - السوق (توجد بها جملة لبيع الخضار والفاكهة).

- 3 منافذ باتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة شارع صلاح سالم.

- منفذ نادي دجلة طرة البلد.

منافذ محافظة الجيزة:

وتغطي منافذ بيع منتجات الزراعة جميع مناطق الجيزة، ويوجد عدد كبير منها في منطقة الدقي، ويصل عددها إلى قرابة 27 منفذًا رئيسيا للوزارة، ويعد أشهرها:

- منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي تطرح بها جميع أنواع الخضراوات واللحوم والأسماك والألبان وغيرها من المنتجات الغذائية كالعسل والمربات.

- منافذ الهرم وتوجد بها قرابة 5 منافذ وآخر بمركز البحوث بالجيزة.

وتوجد منافذ الهرم بمنطقة محطة المطبعة - شارع الهرم.

يوجد بها خضار وفاكهة وجميع المواد الغذائية.

- 5 منافذ بمدينة 6 أكتوبر وعنوانها - الحي المتميز - سنتر 3.

توجد بها منافذ أسماك طازجة وخضار وفاكهة ولحوم ودواجن وجميع المواد الغذائية.

وتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء، لذلك من المرجح أن تتراجع بعد قرار البنك المركزي اليوم بتوحيد سعر الصرف وكذلك الصفقة الاستثمارية الكبرى “مشروع رأس الحكمة”.