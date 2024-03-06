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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أول سلعة تتأثر| تفاصيل تراجع أسعار اللحوم بين 70 إلى 150 جنيها.. الكيلو بكام الآن ؟

تراجع أسعار اللحوم
تراجع أسعار اللحوم

بدأت أسعار اللحوم تنخفض تدريجيًا في السوق المصري صباح اليوم، حيث تأثرت أسعار اللحوم البلدية والطازجة في بعض المناطق بهبوط سعر الأعلاف لتقل أسعارها بنحو 70 جنيها، بينما توفر معارض أهلا رمضان ومنافذ حكومية اللحوم بسعر 250 جنيه بفارق 150 جنيهًا عن السوق.

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أسباب ستخفض أسعار اللحوم قبل رمضان

وثارت توقعات بانخفاضات متتابعة في أسعار السلع خلال الفترة القادمة، وأهمها السلع الأساسية وعلى رأسها اللحوم.

ووتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء، لذلك من المرجح أن تتراجع بعد قرار البنك المركزي اليوم بتوحيد سعر الصرف وكذلك الصفقة الاستثمارية الكبرى “مشروع رأس الحكمة”.

وكان  البنك المركزي قرر اليوم السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وكذلك رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%.

وجاء قرار البنك المركزي لمواجهة السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف والسيطرة على التضخم والأسعار.

الإفراج عن الأعلاف في الموانئ

ومما يزيد من التوقعات بانخفاض أسعار اللحوم، ما يقوم به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء غدًا الخميس، بالإشراف على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى متابعة سير عملية الإفراج في باقي الموانئ المختلفة.

والبضائغ المفرج عنها تشمل: "السلع الغذائية، والأعلاف، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج".

من جانبه أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات تلفزيونية أن العمل جارٍ على قدم وساق لتوفير جميع السلع الغذائية اللازمة لشهر رمضان من خلال الإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من السلع والأغذية موجودة كانت بانتظار توفير حصيلة النقد الأجنبي.

أسعار اللحوم 

أسعار اللحوم الآن

وبلغ سعر اللحوم في وزارة التموين لكيلو اللحم الضأن المبرد لـ 250 جنيهًا، وكيلو اللحم الضأن الطازج لـ 270 جنيهًا وكيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

وفي منافذ وزارة الزراعة، بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيهًا، وسجّل سعر اللحم الضأن 135 جنيهًا ووصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيهًا، وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا، بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 280 جنيهًا.

وفي الأسواق بلغ سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 330 و400  جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 و420 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و330 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 400 و480 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

اسعار اللحوم الأفراج عن الأعلاف ميناء الإسكندرية وزارة التموين قرار البنك المركزي

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