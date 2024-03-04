عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اتهام بالتزوير وغرامة بالملايين| كيف رد مجدي عبد الغني على هجوم كهربا ؟

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

بعد فترة عصيبة عاشها اللاعب محمود كهربا نجم النادي الأهلي بسبب الغرامة المستحقة عليه لنادي الزمالك والتي بلغت 2.4 مليون دولار، انتهت الأزمة بدفع الغرامة بالجنيه المصري.

لكن ما يتعلق بالأزمة من بدايتها وما تم تداوله من تصريحات بشأنها لازال ينكشف يوما بعد يوم.

وقبل موسمين انتقل كهربا إلى النادي الأهلي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي الذي رحل إليه بعد فسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد.

txt

انهيار الدولار يهوي بالأسعار.. كم سيصل سعر كيلو اللحمة والأرز والسكر قبل رمضان؟

txt

نقل فنانة للمستشفى.. تفاصيل برنامج رامز الجديد وإصابة الضيوف بكسور وجروح

كهربا.. واتهامات بالتزوير

وفي وقت سابق تحدث مجدي عبد الغني عن أزمة عقد كهربا مع الزمالك، حيث قال إن الأزمة بدأت بعد علمنا بأن كهربا وقع عقدا جديدا مع الزمالك، قبل أن يطلب اللاعب فسخ العقد من طرفه فقط، وهو مبدأ لن يتم قبوله من طرف واحد.

وعن اتهامات التزوير التي وُجهت لمجدي عبد الغني الذي كان مسؤولا عن لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة وقت توثيق العقد، قال عبد الغني:  عقد اللاعب لم يزور وكهربا طلب فسخ عقده في ظل عدم توثيق العقد، إلا أننا تأكدنا أنالزمالكوثق عددا كبيرا من عقود اللاعبين ومنها عقد كهربا.

مجدي عبد الغني يكشف الكواليس

وليلة أمس خرج مجدي عبد الغني عبر قناة إم بي سي مصر ليكشف مزيدًا من التفاصيل حول الأزمة، وذلك بعدما انتهت بدفع الغرامة.

وقال مجدي عبد الغني إن نادي الزمالك أرسل لاتحاد الكرة عقد تجديد كهربا، موقعا من اللاعب وعقد التجديد جاء مع مجموعة عقود أخرى من اللاعبين الذين تعاقد معهم نادي الزمالك، ودفع الفلوس في البنك لحساب اتحاد الكرة.

وأضاف نصًا: "أنا لما أغير تاريخ تجديد عقد، أنا كنت شغال مع ناس مش بتحبني ومشوني من رئاسة بعثة منتخب مصر في كأس العالم 2018 واتهموني بسرقة التيشيرتات، هيسبوني أعمل حاجة غلط، ده كان زمانهم فضحوني في مصر كلها".

وأتم قائلًا: الزمالك دفع رسوم قيد اللاعبين قبل غلق موعد القيد وكان من بين تلك العقود عقد كهربا.

كهربا الزمالك النادي الأهلي مجدي عبد الغني نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

ضحية سائق أوبر .. مصدر يكشف تطورات حالة حبيبة الشماع الصحية

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

موضوعات متعلقة

توقعات بانهيار سريع للدولار | هيوصل لنفس سعره بالبنك في هذا التوقيت

انهيار الدولار يهوي بالأسعار.. كم سيصل سعر كيلو اللحمة والأرز والسكر قبل رمضان؟

نقل فنانة للمستشفى.. تفاصيل برنامج رامز الجديد وإصابة الضيوف بكسور وجروح

حقيقة ولا فبركة.. قصة خناقة «الفيرست لوك» التي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا

60 دقيقة للأمام.. حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان وموعد أذان المغرب والفجر

هبوط عنيف| تفاصيل أكبر ضربة للسوق السوداء.. ومفاجأة في سعر الدولار الآن

31 سلعة بأسعار مخفضة| هدايا التموين للمواطنين تفك الأزمات: أرخص سعر للسكر والأرز من هنا

وقعت في حبه بسبب هذا المشهد.. زوجة بيومي فؤاد تحكي قصة زواجهما

ترشيحاتنا

هل الموت في شهر رمضان من علامات حسن الخاتمة؟.. الإفتاء توضح

انطلاق انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين

اتهام بالتزوير وغرامة بالملايين| كيف رد مجدي عبد الغني على هجوم كهربا ؟

أسباب حكم المحكمة بحبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة

النائب العام يأمر بإجراء تحقيقات بشأن الأخبار الكاذبة المتعلقة بوفاة طالبة جامعة العريش

EECA EXPO 2024.. الشركات الليبية ترصد 5 مليارات دولار للاستثمار في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. أسما إبراهيم تبرز أناقتها بإطلالة شتوية

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

بدأت من مصر .. حكاية أول صورة صحفية في التاريخ

فستان لافت.. مي عمر تجذب الأنظار من الرياض

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

"متفقناش على دي"|خناقة على بدلة الفرح بين عروسين تثير جدل السوشيال ميديا

أرقام خيالية.. خبير يكشف رواتب "متذوقي القهوة" وتكلفة التأمين على "لسانهم"| فيديو

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ