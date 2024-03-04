اتهام بالتزوير وغرامة بالملايين| كيف رد مجدي عبد الغني على هجوم كهربا ؟

بعد فترة عصيبة عاشها اللاعب محمود كهربا نجم النادي الأهلي بسبب الغرامة المستحقة عليه لنادي الزمالك والتي بلغت 2.4 مليون دولار، انتهت الأزمة بدفع الغرامة بالجنيه المصري.

لكن ما يتعلق بالأزمة من بدايتها وما تم تداوله من تصريحات بشأنها لازال ينكشف يوما بعد يوم.

وقبل موسمين انتقل كهربا إلى النادي الأهلي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي الذي رحل إليه بعد فسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد.

كهربا.. واتهامات بالتزوير

وفي وقت سابق تحدث مجدي عبد الغني عن أزمة عقد كهربا مع الزمالك، حيث قال إن الأزمة بدأت بعد علمنا بأن كهربا وقع عقدا جديدا مع الزمالك، قبل أن يطلب اللاعب فسخ العقد من طرفه فقط، وهو مبدأ لن يتم قبوله من طرف واحد.

وعن اتهامات التزوير التي وُجهت لمجدي عبد الغني الذي كان مسؤولا عن لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة وقت توثيق العقد، قال عبد الغني: عقد اللاعب لم يزور وكهربا طلب فسخ عقده في ظل عدم توثيق العقد، إلا أننا تأكدنا أنالزمالكوثق عددا كبيرا من عقود اللاعبين ومنها عقد كهربا.

مجدي عبد الغني يكشف الكواليس

وليلة أمس خرج مجدي عبد الغني عبر قناة إم بي سي مصر ليكشف مزيدًا من التفاصيل حول الأزمة، وذلك بعدما انتهت بدفع الغرامة.

وقال مجدي عبد الغني إن نادي الزمالك أرسل لاتحاد الكرة عقد تجديد كهربا، موقعا من اللاعب وعقد التجديد جاء مع مجموعة عقود أخرى من اللاعبين الذين تعاقد معهم نادي الزمالك، ودفع الفلوس في البنك لحساب اتحاد الكرة.

وأضاف نصًا: "أنا لما أغير تاريخ تجديد عقد، أنا كنت شغال مع ناس مش بتحبني ومشوني من رئاسة بعثة منتخب مصر في كأس العالم 2018 واتهموني بسرقة التيشيرتات، هيسبوني أعمل حاجة غلط، ده كان زمانهم فضحوني في مصر كلها".

وأتم قائلًا: الزمالك دفع رسوم قيد اللاعبين قبل غلق موعد القيد وكان من بين تلك العقود عقد كهربا.