انهيار الدولار يهوي بالأسعار.. كم سيصل سعر كيلو اللحمة والأرز والسكر قبل رمضان؟

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتزاد اهتمام المواطنين بأسعار السلع واللحوم، ومع انهيار الدولار في السوق الموازية بعد استثمار رأس الحكمة، ينتظر المواطنين في الشارع المصري انخفاض أسعار السلع، وهو ما أكدته الحكومة المصرية، حيث وفرت السلع بأسعار مناسبة.

انخفاض أسعار السلع

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن توقعاته لأسعار السلع خلال الفترة المقبلة، وتحديدا قبل وخلال شهر رمضان المبارك، موضحًا في مداخلة تليلفزيونية:

«هبوط الأسعار يحتاج بعض الوقت، لأن دورة السلع تأخذ وقتا، حتى في حال انتهاء المضاربات على الدولار وتراجع سعره بالسوق الموازية».

تراجع أسعار اللحوم والفراخ

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن لدينا اكتفاء ذاتي من محصول الأرز، ويطرح في الأسواق بأسعار تتراوح من 27 إلى 32 جنيها للكيلو حسب النوعية، مؤكدا استمرار قرار حظر تصدير الأرز لتلبيه احتياجات السوق المحلي.

وفيما يخص باحتياطي باللحوم والدواجن، قال المصيلحي إن هناك تعاقدات تكفي 12 شهرًا منهم، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 45% من حجم استهلاكها من اللحوم، متوقعًا مع توفير العملة الأجنبية انخفاض أسعار اللحوم السودانية والبرازيلية، كما توقع تراجع أسعار الدواجن مع انخفاض أسعار الأعلاف.

ووفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء انخفضت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، نتيجة تراجع أسعار الدولار في السوق الموازي، وتراجعت أسعار 11 سلعة أساسية خلال تعاملات اليوم.

تراجعت أسعار الأرز المعبأ بنسبة 0.97%، ليسجل أقل سعر للكيلو 30 حتى 40 جنيهًا حسب الأنواع

انخفض سعر الفول المعبأ بقيمة 8.67 جنيه ليسجل نحو 51 جنيهًا للكيلو بدلًا من 58.82 جنيهًا

تراجع سعر الفول المعبأ المجروش بقيمة 9.49 جنيهًا للكيلو ليسجل نحو 49.55 بدلًا من 59.17 جنيهًا.

تراجعت أسعار السكر في الأسواق، ليتراوح سعره بين 27 حتى 55 جنيهًا على حسب النوع وأماكن البيع، وحددت الدولة سعر البيع 27 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر زجاجة زيت عباد الشمس بقيمة 7 جنيهات.

تراجعت أسعار العدس الكامل بقيمة 6 جنيهات للكيلو ليباع بـ68 جنيهًا.

تراجع سعر العدس الأصفر بقيمة 7.5 جنيهًا ليسجل 63 جنيهًا للكيلو.

تراجع سعر عبوة الشاي الكيلو جرام بقيمة 4.93 جنيه، ليصل سعرها إلى نحو 232 جنيها للكيلو.

تراجعت أسعار المكرونة بقيمة 1.73 ليسجل الكيلو 28.80 جنيهًا.

تراجعت أسعار السمن النباتي بقيمة 1.41 جنيه للكيلو لتسجل 104 جنيهات.

انخفضت اسعار السمن البلدي بقيمة 5.50 جنيه للكيلو لتسجل 289 جنيهًا للكيلو.

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتزاد اهتمام المواطنين بأسعار السلع واللحوم، ومع انهيار الدولار في السوق الموازينة بعد استثمار رأس الحكمة، ينتظر المواطنين في الشارع المصري انخفاض أسعار السلع، وهو ما أكدته الحكومة المصرية، حيث وفرت السلع بأسعار مناسبة.

انخفاض أسعار السلع

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن توقعاته لأسعار السلع خلال الفترة المقبلة، وتحديدا قبل وخلال شهر رمضان المبارك، موضحًا في مداخلة تليلفزيونية:

«هبوط الأسعار يحتاج بعض الوقت، لأن دورة السلع تأخذ وقتا، حتى في حال انتهاء المضاربات على الدولار وتراجع سعره بالسوق الموازية».

تراجع أسعار اللحوم والفراخ

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن لدينا اكتفاء ذاتي من محصول الأرز، ويطرح في الأسواق بأسعار تتراوح من 27 إلى 32 جنيها للكيلو حسب النوعية، مؤكدا استمرار قرار حظر تصدير الأرز لتلبيه احتياجات السوق المحلي.

وفيما يخص باحتياطي باللحوم والدواجن، قال المصيلحي إن هناك تعاقدات تكفي 12 شهرًا منهم، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 45% من حجم استهلاكها من اللحوم، متوقعًا مع توفير العملة الأجنبية انخفاض أسعار اللحوم السودانية والبرازيلية، كما توقع تراجع أسعار الدواجن مع انخفاض أسعار الأعلاف.

ووفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء انخفضت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، نتيجة تراجع أسعار الدولار في السوق الموازي، وتراجعت أسعار 11 سلعة أساسية خلال تعاملات اليوم.