عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انهيار الدولار يهوي بالأسعار.. كم سيصل سعر كيلو اللحمة والأرز والسكر قبل رمضان؟

انخفاض اسعار السلع
انخفاض اسعار السلع

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتزاد اهتمام المواطنين بأسعار السلع واللحوم، ومع انهيار الدولار في السوق الموازية بعد استثمار رأس الحكمة، ينتظر المواطنين في الشارع المصري انخفاض أسعار السلع، وهو ما أكدته الحكومة المصرية، حيث وفرت السلع بأسعار مناسبة.

txt

نقل فنانة للمستشفى.. تفاصيل برنامج رامز الجديد وإصابة الضيوف بكسور وجروح

txt

حقيقة ولا فبركة.. قصة خناقة «الفيرست لوك» التي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا

انخفاض أسعار السلع 

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن توقعاته لأسعار السلع خلال الفترة المقبلة، وتحديدا قبل وخلال شهر رمضان المبارك، موضحًا في مداخلة تليلفزيونية: 

«هبوط الأسعار يحتاج بعض الوقت، لأن دورة السلع تأخذ وقتا، حتى في حال انتهاء المضاربات على الدولار وتراجع سعره بالسوق الموازية».

تراجع أسعار اللحوم والفراخ 

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن لدينا اكتفاء ذاتي من محصول الأرز، ويطرح في الأسواق بأسعار تتراوح من 27 إلى 32 جنيها للكيلو حسب النوعية، مؤكدا استمرار قرار حظر تصدير الأرز لتلبيه احتياجات السوق المحلي.

وفيما يخص باحتياطي باللحوم والدواجن، قال المصيلحي إن هناك تعاقدات تكفي 12 شهرًا منهم، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 45% من حجم استهلاكها من اللحوم، متوقعًا مع توفير العملة الأجنبية انخفاض أسعار اللحوم السودانية والبرازيلية، كما توقع تراجع أسعار الدواجن مع انخفاض أسعار الأعلاف.

ووفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء انخفضت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، نتيجة تراجع أسعار الدولار في السوق الموازي، وتراجعت أسعار 11 سلعة أساسية خلال تعاملات اليوم.

  • تراجعت أسعار الأرز المعبأ بنسبة 0.97%، ليسجل أقل سعر للكيلو 30 حتى 40 جنيهًا حسب الأنواع
  •  انخفض سعر الفول المعبأ بقيمة 8.67 جنيه ليسجل نحو 51 جنيهًا للكيلو بدلًا من 58.82 جنيهًا
  •  تراجع سعر الفول المعبأ المجروش بقيمة 9.49 جنيهًا للكيلو ليسجل نحو 49.55 بدلًا من 59.17 جنيهًا.
  •  تراجعت أسعار السكر في الأسواق، ليتراوح سعره بين 27 حتى 55 جنيهًا على حسب النوع وأماكن البيع، وحددت الدولة سعر البيع 27 جنيهًا للكيلو.
  •  انخفض سعر زجاجة زيت عباد الشمس بقيمة 7 جنيهات.
  • تراجعت أسعار العدس الكامل بقيمة 6 جنيهات للكيلو ليباع بـ68 جنيهًا.
  •  تراجع سعر العدس الأصفر بقيمة 7.5 جنيهًا ليسجل 63 جنيهًا للكيلو.
  • تراجع سعر عبوة الشاي الكيلو جرام بقيمة 4.93 جنيه، ليصل سعرها إلى نحو 232 جنيها للكيلو.
  • تراجعت أسعار المكرونة بقيمة 1.73 ليسجل الكيلو 28.80 جنيهًا.
  •  تراجعت أسعار السمن النباتي بقيمة 1.41 جنيه للكيلو لتسجل 104 جنيهات.
  • انخفضت اسعار السمن البلدي بقيمة 5.50 جنيه للكيلو لتسجل 289 جنيهًا للكيلو.

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتزاد اهتمام المواطنين بأسعار السلع واللحوم، ومع انهيار الدولار في السوق الموازينة بعد استثمار رأس الحكمة، ينتظر المواطنين في الشارع المصري انخفاض أسعار السلع، وهو ما أكدته الحكومة المصرية، حيث وفرت السلع بأسعار مناسبة.

 

انخفاض أسعار السلع 

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن توقعاته لأسعار السلع خلال الفترة المقبلة، وتحديدا قبل وخلال شهر رمضان المبارك، موضحًا في مداخلة تليلفزيونية: 

«هبوط الأسعار يحتاج بعض الوقت، لأن دورة السلع تأخذ وقتا، حتى في حال انتهاء المضاربات على الدولار وتراجع سعره بالسوق الموازية».

تراجع أسعار اللحوم والفراخ 

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن لدينا اكتفاء ذاتي من محصول الأرز، ويطرح في الأسواق بأسعار تتراوح من 27 إلى 32 جنيها للكيلو حسب النوعية، مؤكدا استمرار قرار حظر تصدير الأرز لتلبيه احتياجات السوق المحلي.

وفيما يخص باحتياطي باللحوم والدواجن، قال المصيلحي إن هناك تعاقدات تكفي 12 شهرًا منهم، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 45% من حجم استهلاكها من اللحوم، متوقعًا مع توفير العملة الأجنبية انخفاض أسعار اللحوم السودانية والبرازيلية، كما توقع تراجع أسعار الدواجن مع انخفاض أسعار الأعلاف.

ووفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء انخفضت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، نتيجة تراجع أسعار الدولار في السوق الموازي، وتراجعت أسعار 11 سلعة أساسية خلال تعاملات اليوم.

  • تراجعت أسعار الأرز المعبأ بنسبة 0.97%، ليسجل أقل سعر للكيلو 30 حتى 40 جنيهًا حسب الأنواع
  •  انخفض سعر الفول المعبأ بقيمة 8.67 جنيه ليسجل نحو 51 جنيهًا للكيلو بدلًا من 58.82 جنيهًا
  •  تراجع سعر الفول المعبأ المجروش بقيمة 9.49 جنيهًا للكيلو ليسجل نحو 49.55 بدلًا من 59.17 جنيهًا.
  •  تراجعت أسعار السكر في الأسواق، ليتراوح سعره بين 27 حتى 55 جنيهًا على حسب النوع وأماكن البيع، وحددت الدولة سعر البيع 27 جنيهًا للكيلو.
  •  انخفض سعر زجاجة زيت عباد الشمس بقيمة 7 جنيهات.
  • تراجعت أسعار العدس الكامل بقيمة 6 جنيهات للكيلو ليباع بـ68 جنيهًا.
  •  تراجع سعر العدس الأصفر بقيمة 7.5 جنيهًا ليسجل 63 جنيهًا للكيلو.
  • تراجع سعر عبوة الشاي الكيلو جرام بقيمة 4.93 جنيه، ليصل سعرها إلى نحو 232 جنيها للكيلو.
  • تراجعت أسعار المكرونة بقيمة 1.73 ليسجل الكيلو 28.80 جنيهًا.
  •  تراجعت أسعار السمن النباتي بقيمة 1.41 جنيه للكيلو لتسجل 104 جنيهات.
  • انخفضت اسعار السمن البلدي بقيمة 5.50 جنيه للكيلو لتسجل 289 جنيهًا للكيلو.
إنخفاض اسعار السلع وزير التموين رأس الحكمة انخفاض أسعار الأعلاف أسعار الدولار أسعار اللحوم والفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

الحكومة تمهد الطريق لتوحيد سعر الصرف.. والبنك المركزي يمتلك الكلمة الأخيرة

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

"المعروض للبيع أكثر".. الغرف التجارية تعلن مفاجأة عن أسعار الذهب

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

ترشيحاتنا

جمال الغندور: تغيير حكام نهائي كأس مصر إلى أجانب «أمر مؤسف»

اشترت حبوب الغلة.. مفاجأة جديدة من النيابة في قضية نيرة طالبة العريش

استقرار سعر أرخص سيارة "زيرو" من ميتسوبيشي .. اعرف بكام ؟

بأسعار زهيدة..أقوى 10 موبايلات رائدة في 2024

انهيار الدولار يهوي بالأسعار.. كم سيصل سعر كيلو اللحمة والأرز والسكر قبل رمضان؟

الحق الفرصة 869 وحدة فقط.. شقق الإسكان المتميز والمستقبل 2024|تفاصيل كراسة الشروط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست أوي.. هنا الزاهد تثير ضجة بظهورها| شاهد

رفقة رانيا يوسف.. حلا شيحة تثير إعجاب جمهورها في أحدث ظهور| شاهد

إصابة مفاجئة للثلاثي المرعب| كيف يفكر كولر بمواجهة الزمالك.. وهذه خطة الأهلي النهائية

عبير صبري تخطف الانظار بإطلالة جديدة .. شاهد

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ