مساعد وزير التموين يعلن أسعار السلع في معارض "أهلا رمضان".. فيديو

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أسعار السلع في معارض أهلا رمضان.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "معرض أهلا رمضان 2024 يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين قبيل حلول الشهر الكريم".

وأضاف "متوسط أسعار بعض السلع بـ أهلا رمضان قائلا: العدس بـ 80، والزيت يبدأ من 48 حتى 92، والأرز من 27 حتى 35 جنيها"، مشيرا إلى أن “أكثر السلع سحبا في معارض أهلا رمضان 2024 ”السكر والزيت والأرز والفول".

وتابع "أسباب ارتفاع الأسعار تتلخص في القوة الشرائية، لوبي التجار، سعر الفائدة، العرض والطلب"، موضحا: "تتدخل الدولة في آليات السوق خاطئ، وإنما يكون التدخل عند التلاعب بقوت الناس أو يكون هناك لوبي واتفاقيات بين التجار".