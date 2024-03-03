بعد تراجع الدولار.. التموين تكشف مفاجأة صادمة حول أسعار السلع.. فيديو

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، تأثير انخفاض قيمة الدولار بالسوق السوداء على أسعار السلع.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قيمة الجنيه زادت أمام الدولار وليس انخفاض العملة الخضراء".

وأضاف: " انخفاض الأسعار في السلع لن يكون كبيرا مثل الانخفاض الكبير في سعر الدولار بالسوق الموازية لأن الأسعار تخضع لـ 22 عاملا وإن كان أهمها سعر صرف الدولار".



وأشار: "من المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل شهر رمضان ويصل المبلغ الذي يضخ في مصر إلى 15 أو 20 مليار دولار وبإضافته إلى العائد من صفقة رأس الحكمة يحدث رواجا في الأسواق".

