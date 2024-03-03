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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مساعد وزير التموين: الدولة تتدخل في تسعير السلع في هذه الحالة.. فيديو

إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن الدولة لا تتدخل في تسعير السلع الغذائية.

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وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدولة لا تتدخل في تسعير السلع الغذائية ولا تفرض تسعيرة جبرية، والذي يضع السعر هو المنتج بالتنسيق مع التجار في سلاسل الإمداد".

 

وأشار إلى أن "أسباب ارتفاع الأسعار تتلخص في القوة الشرائية، لوبي التجار، سعر الفائدة، العرض والطلب"، موضحا: "تتدخل الدولة في آليات السوق خاطئ، وإنما يكون التدخل عند التلاعب بقوت الناس أو يكون هناك لوبي واتفاقيات بين التجار".

التموين السلع تسعير السلع الغذائية تسعير السلع مساعد أول وزير التموين إبراهيم عشماوي

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