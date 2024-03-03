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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض 30%.. التموين تعلن مفاجأة بشأن أسعار السلع قبل رمضان| فيديو

السلع
السلع

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن الدولة المصرية لم تشهد أي نقص في السلع قبل رمضان.

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وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "رمضان مناسبة خاصة عند المصريين، مسبوقة باستعدادات من كل الجهات الحكومية، والمواطنون يستعدون لشراء السلع قبل شهر رمضان بفترة".

وأوضح: "الدولة تقدم مبادرات متنوعة؛ لزيادة حجم المعروض من السلع الغذائية"، لافتا إلى أن: "لدينا 145 شادرا لتوفير السلع الأساسية على مستوى الجمهورية، وتم وضع مقومات منظومة التجارة الداخلية لاستقرار الأسعار.. وهناك 18 مشروعا بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة تصل لـ60 مليار جنيه".

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إلى أن: "التجارة الداخلية توفر ملايين فرص العمل، بشكل مباشر، والمنظومة ستكون مضاهية لأسواق العالم بحلول 2030".

واسترسل الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين،: "أسعار السلع الاستراتيجية تقل في 145 شادرا وسلاسل تجارية دشنتها الحكومة، بتخفيضات تقل عن السوق الحرة بنحو 30%"، مؤكدا: "المعارض والأسواق توفر السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30%".

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