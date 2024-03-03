خبير اقتصادي: انخفاض ملحوظ في السلع الإستراتيجية منها اللحوم والدواجن بهذا الموعد

منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة يواصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد الهبوط، بعد أن سجل نحو 40 جنيها لأول مرة منذ عدة شهور بعد صعوده لنحو 73 جنيها، حيث تتأثر أسعار جميع السلع.



قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، وباحث في كلية الساسة والاقتصاد جامعة قناة السويس، إن برغم انخفاض الدولار في السوق السوداء، إلا أن نزول الأسعار لن يحدث سريعًا، لأن بعض التجار قاموا بشراء السلع بأسعار مرتفعة، ومع دخول السلع الجديدة سيحدث بالتدريج انخفاضا في الأسعار، وهذا قد يحدث مع بداية شهر رمضان المبارك.

وأكد خلال تصريحاته لصدي البلد إن هناك سلعا مرشحة للانخفاض السريع مدعومة بتراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وهناك سلع أخرى لن تشهد الأسواق تراجعًا سريعًا في أسعارها، وهناك سلعا ارتفعت في الأسواق بالرغم من عدم ارتباط ارتفاعاتها بارتفاع سعر صرف الدولار، وعليه لن تشهد انخفاضات واضحة مع انخفاضه.



وأشار الخبير الاقتصادي، أن خلال الفترة القادمة سنشهد انخفاض في أسعار اللحوم والدواجن وكافة السلع الاستراتيجية.

وأضاف إن “مدينة رأس الحكمة قادرة على إحداث الطفرة في الاقتصاد المصري باعتبارها أنها ليست تجمعا عمرانيا وسياحيا فقط حيث أنها تمثل الاستثمار الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر، بالإضافة إلى أنها ستكون بداية لتحريك جميع القطاعات الاقتصادية”.

وأوضح، أن المشروع سيوفر مئات الوظائف للمصريين ويتم إنشاؤه بشركات مصرية قطاع حكومي وقطاع خاص وبمواد خام مصرية مما يخلق حالة من التكامل.



رأس الحكمة أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر

أكد الخبير الاقتصادي، أن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد وسيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.



وأشار الدكتور محمد، إلى عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى القطاع المصرفي، بعد القضاء على السوق الموازي، لافتا أن التدفقات كانت تذهب للسوق السوداء التي كان سعر الدولار فيها أزيد من السعر الرسمي بأكثر من 100 بالمئة في بعض الأحيان.