لضمان عدم التلاعب.. تعرف على الفئات المخاطبة بقرار أسعار السلع الإستراتيجية

قال الدكتور "علاء عز"، أمين اتحاد الغرف التجارية، إن السلع الأساسية المقررة بهذا القرار هو الزيت والفول والأرز واللبن والسكر الأبيض والمكرونة، بالاضافة إلى الجبن الأبيض.

وأوضح "علاء عز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية "لبنى عسل"، على فضائية "قناة الحياة"، أن قرار وضع السعر النهائي لبيع السلع للمستهلك جاء بعد أكثر من 7 اجتماعات للغرفة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور الوزراء وصدر قرار تنفيذي من وزير التموين وبعد ذلك أصدر التوجيه الأخير لطباعة السعر على السلع الغذائية.

وأشار أمين اتحاد الغرف التجارية، إلى أن السلع المقدمة للمستهلك بسعر نهائي للبيع وليست تعبئة الجملة ووصلت لحد أقصى 15 كيلو جرام للعبوة الواحدة وأهم ما يخص المستهلك هو تاجر السوبر ماركت.

وأردف الدكتور "علاء عز"، أمين اتحاد الغرف التجارية، التاجر يدل ان يوضح سعر نهائي بدون اي تلاعب بالأسعار ويكتب على المنتج من خلال الشركات المسئولة عن طباعة والتغليف للمنتج.