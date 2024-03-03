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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفول نزل 22%.. الغرف التجارية نزف بشرى بشأن الأسعار

سلع
سلع

كشف الدكتور علاء عز آمين عام اتحاد الغرف التجارية، تفاصيل توجيهات الدولة المصرية لوضع أسعار على السلع الأساسية، مشيرا إلى أن هذا القرار تم العمل به بداية من الأول من شهر مارس الماضي.
وأضاف آمين عام اتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن انخفضت أسعار سلع مكونها دولاري بشكل ملحوظ في السوق المحلي، وبشكل فوري ومنها الأرز نزل والفول نزل 22%.
وتابع الدكتور علاء عز آمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن السعر المعلن على السلع حق للمواطن، وبداية حقيقة لتطوير التجارة الداخلية، ويساعد في استقرار السوق، لافتا إلى أن هذا الأمر بدأ امس بأسعار استرشادية أمس. 

الغرف التجارية أسعار سلع الدكتور علاء عز السلع الأساسية اسعار السلع تراجع الاسعار

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