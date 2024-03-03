عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ازدواج قناة السويس.. أحمد موسى يعلن مفاجأة سعيدة للمصريين على الهواء.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن قناة السويس، قائلا: "هقولكم أخبار مهمة وسعيدة بخصوص هذا الشأن"

txt

لم تقـ.تل.. أحمد موسى يفجر مفاجأة حول وفاة طالبة جامعة العريش |فيديو

txt

أحمد موسى يبكي على الهواء.. وفلسطينيون: شكرا لمصر تحدت العدوان وأدخلت المساعدات وضمدت الجرحى | اخبار التوك شو

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "سيكون هناك تصديق على أن قناة السويس تصبح قناتين، سيكون عندنا قناتين كاملتين بطولة 192 كيلو متر، وهذا خبر لأول مرة".

 

وتابع: "الدولة تعمل على مشروع حاليا سيتم التصديق عليه وهو أن يكون هناك قتاتين لكي تقضي على أي أمر في هذه المنطقة"، مضيفا: "سيتم عرض دراسة جدوى مشروع ازدواج قناة السويس على الرئيس السيسي للتصديق عليه".

 

واسترسل: "تم عرض الدراسات الخاصة بازدواج قناة السويس على الرئيس السيسي.. ومشروع إزدواج قناة السويس يهدف إلى زيادة عدد السفن في القناة"، موضحا: "ما يحدث تطور كبير في الدولة المصرية".


وتابع  الإعلامي أحمد موسى،: "شركات عالمية تقوم بإعداد دراسة جدوى لمشروع إزدواج قناة السويس".

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الرئيس السيسي برنامج على مسئوليتي دراسة جدوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

أستاذ استثمار وتمويل: السوق الموازية تشهد حركة تصحيح في سعر الدولار

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

ترشيحاتنا

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي المنصورة ودبرتسن المجرية في البحث العلمي والتكنولوجيا

عاجل| ازدواج قناة السويس.. تفاصيل خاصة عن عرض دراسات جديدة على الرئيس السيسي

ازدواج قناة السويس.. أحمد موسى يعلن مفاجأة سعيدة للمصريين على الهواء.. فيديو

كشف أمر خطير.. جالانت لقوات الاحتلال: لن نغادر غزة حتى القضاء على حماس

تراجعت 150 ألف جنيه .. شيري تيجو 7 "بحالة الزيرو" للبيع

لم تقـ.تل.. أحمد موسى يفجر مفاجأة حول وفاة طالبة جامعة العريش |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتهاء الخلافة العثمانية .. كيف أنهى كمال أتاتورك الحكم العثماني

فستان جريء.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

لن تصدق.. تناول العيش بهذه الطريقة لن يزيد وزنك

مسلسلات رمضان2024.. شاهد كواليس مسلسل "بقينا اتنين" |صور

فيديو

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان .. هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ