ازدواج قناة السويس.. أحمد موسى يعلن مفاجأة سعيدة للمصريين على الهواء.. فيديو

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن قناة السويس، قائلا: "هقولكم أخبار مهمة وسعيدة بخصوص هذا الشأن"

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "سيكون هناك تصديق على أن قناة السويس تصبح قناتين، سيكون عندنا قناتين كاملتين بطولة 192 كيلو متر، وهذا خبر لأول مرة".

وتابع: "الدولة تعمل على مشروع حاليا سيتم التصديق عليه وهو أن يكون هناك قتاتين لكي تقضي على أي أمر في هذه المنطقة"، مضيفا: "سيتم عرض دراسة جدوى مشروع ازدواج قناة السويس على الرئيس السيسي للتصديق عليه".

واسترسل: "تم عرض الدراسات الخاصة بازدواج قناة السويس على الرئيس السيسي.. ومشروع إزدواج قناة السويس يهدف إلى زيادة عدد السفن في القناة"، موضحا: "ما يحدث تطور كبير في الدولة المصرية".



وتابع الإعلامي أحمد موسى،: "شركات عالمية تقوم بإعداد دراسة جدوى لمشروع إزدواج قناة السويس".