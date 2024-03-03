أحمد موسى يبكي على الهواء.. وفلسطينيون: شكرا لمصر تحدت العدوان وأدخلت المساعدات وضمدت الجرحى | اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

خلف الحبتور: أنا محب لمصر .. وأرغب في الاستثمار بها

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، رغبته في الاستثمار بمصر، قائلا:" فكرت في الاستثمار بشرم الشيخ أيضا".

فلسطينيون: شكرا لمصر تحدت العدوان وأدخلت المساعدات وضمدت الجرحى

استعرض برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" ردود أفعال عدد من الأسر الفلسطينينة بعد دخولها مصر عبر معبر رفح.

مفاجأة مدوية في واقعة طالبة العريش نيرة صلاح.. أحمد موسى يكشف المستور

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للنيابة العامة؛ بشأن فتح التحقيقات مرة أخرى في واقعة نيرة صلاح طالبة طب العريش.

أحمد موسى يبكي على الهواء.. ماذا حدث؟

دخل الإعلامي أحمد موسى، في نوبة بكاء أثناء نعيه وائل محمد أحد العاملين في فريق عمل برنامج " على مسئوليتي "الذي توفى اليوم.

محمود الهباش: الاحتلال الإسرائيلى احتجز مئات الملايين من أموال الحكومة الفلسطينية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أي محاولة فلسطينية لإجراء أي نوع من الإصلاحات أو التطوير في أداء الحكومة، دائمًا ما تصطدم بالاحتلال الإسرائيلي.

محمود فوزي: سنكون أمام نحو 40 توصية لمخرجات الحوار الاقتصادي.. ورفعها للرئيس قبل شهر رمضان

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن اجتماعات الحوار الاقتصادي الأسبوع الماضي توصلت إلى توافقات كبيرة ونحن الآن في مرحلة صياغة المخرجات للجلسات الماضية.

متحدث حماس: دخول المساعدات الإنسانية لغزة بمثابة عنوان لصمود شعبنا.. والاحتلال يغمسها بالدم|فيديو

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول معاقبة سكان شمال غزة، الذين لم يتركوا منازلهم نحو رفح، من خلال استمرار استهدافهم مرتكبة في حقهم أبشع المجازر.

الحبتور: لدي أفكار لبناء مدارس في مصر .. وأبناء الدولة الشقيقة أذكياء

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أنه لديه أفكار لبناء مدارس في مصر، مضيفا:" القاهرة في حاجة إلى نوعية المدارس التي أفكر فيها".

انهار باكيًا|ماذا فعل هشام حلمي بكر بعد وصوله مصر لتشييع جثمان والده

علق هشام حلمي بكر على وفاة والده الموسيقار الكبير حلمي بكر قائلاً: “الوضع صعب جدًا أنا جالي الخبر وأنا في طريقي للمطار كنت جاي أنقذ والدي ومع الأسف الشديد فشلت”.