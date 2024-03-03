عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يبكي على الهواء.. وفلسطينيون: شكرا لمصر تحدت العدوان وأدخلت المساعدات وضمدت الجرحى | اخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

خلف الحبتور: أنا محب لمصر .. وأرغب في الاستثمار بها

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، رغبته في الاستثمار بمصر، قائلا:" فكرت في الاستثمار بشرم الشيخ أيضا".

 

فلسطينيون: شكرا لمصر تحدت العدوان وأدخلت المساعدات وضمدت الجرحى

استعرض برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" ردود أفعال عدد من الأسر الفلسطينينة بعد دخولها مصر عبر معبر رفح.

 

مفاجأة مدوية في واقعة طالبة العريش نيرة صلاح.. أحمد موسى يكشف المستور

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للنيابة العامة؛ بشأن فتح التحقيقات مرة أخرى في واقعة نيرة صلاح طالبة طب العريش.

 

أحمد موسى يبكي على الهواء.. ماذا حدث؟

دخل  الإعلامي أحمد موسى، في نوبة بكاء أثناء نعيه وائل محمد أحد العاملين في فريق عمل برنامج " على مسئوليتي "الذي توفى اليوم.

 

محمود الهباش: الاحتلال الإسرائيلى احتجز مئات الملايين من أموال الحكومة الفلسطينية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أي محاولة فلسطينية لإجراء أي نوع من الإصلاحات أو التطوير في أداء الحكومة، دائمًا ما تصطدم بالاحتلال الإسرائيلي.

 

محمود فوزي: سنكون أمام نحو 40 توصية لمخرجات الحوار الاقتصادي.. ورفعها للرئيس قبل شهر رمضان

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن اجتماعات الحوار الاقتصادي الأسبوع الماضي توصلت إلى توافقات كبيرة ونحن الآن في مرحلة صياغة المخرجات للجلسات الماضية.

 

متحدث حماس: دخول المساعدات الإنسانية لغزة بمثابة عنوان لصمود شعبنا.. والاحتلال يغمسها بالدم|فيديو

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول معاقبة سكان شمال غزة، الذين لم يتركوا منازلهم نحو رفح، من خلال استمرار  استهدافهم مرتكبة في حقهم أبشع المجازر.

الحبتور: لدي أفكار لبناء مدارس في مصر .. وأبناء الدولة الشقيقة أذكياء

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أنه لديه أفكار لبناء مدارس في مصر، مضيفا:" القاهرة في حاجة إلى نوعية المدارس التي أفكر فيها".

 

انهار باكيًا|ماذا فعل هشام حلمي بكر بعد وصوله مصر لتشييع جثمان والده

علق هشام حلمي بكر على وفاة والده الموسيقار الكبير  حلمي بكر قائلاً: “الوضع صعب جدًا أنا جالي الخبر وأنا في طريقي للمطار كنت جاي أنقذ والدي ومع الأسف الشديد فشلت”.

موسى أحمد موسى الحبتور غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يبكي على الهواء.. ماذا حدث؟

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الآخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

30 جنيهًا| انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

هبوط عنيف| تفاصيل أكبر ضربة للسوق السوداء.. ومفاجأة في سعر الدولار الآن

تجاوز التوقعات.. هبوط قوي بأسعار الذهب في مصر الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

فرق متوسطة| تعرف على منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد مشاكل دفنه.. تعرف على مصير جثمان الموسيقار حلمي بكر

ترشيحاتنا

رفع عداد الكهرباء لو مادفعتش الفاتورة في هذا التوقيت

أهم الأخبار: ظواهر جوية تهدد طقس اليوم الأحد.. عدد زيجات سهير رمزي.. فضل الصلاة في جوف الليل

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

أخبار الفن| موعد جنازة وعزاء حلمي بكر.. وتصريح صادم من خال أرملته

الحبس سنة عقوبة كل من يسمح للأقل من 18 عاما بقيادة سيارة

أحمد موسى يبكي على الهواء.. وفلسطينيون: شكرا لمصر تحدت العدوان وأدخلت المساعدات وضمدت الجرحى | اخبار التوك شو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيادة وزنها.. روبي تثير الجدل على السوشيال ميديا بفستان قصير

رقص وسط الشارع.. شرطي هندي ينظم المرور بطريقة غريبة|شاهد

مطربة شهيرة تصفع فنانة هندية بسبب سؤال على الهواء.. ما هو؟

عاد للحياة ليتزوج.. رجل يستيقظ من الموت بعد وفاته بساعة

فيديو

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ