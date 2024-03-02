عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انهار باكيًا|ماذا فعل هشام حلمي بكر بعد وصوله مصر لتشييع جثمان والده

حلمي بكر
حلمي بكر

 علق هشام حلمي بكر على وفاة والده الموسيقار الكبير  حلمي بكر قائلاً: “الوضع صعب جدًا أنا جالي الخبر وأنا في طريقي للمطار كنت جاي أنقذ والدي ومع الأسف الشديد فشلت”.

وواصل خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON باكيًا : “كنت جاي المطار وقبل ما أركب الطيارة بساعة ونصف جالي خبر والدي بدلاً من إنقاذه جاي أدفنه.. أسوأ  28 ساعة عشتها في حياتي”. 


وعن مشاعره أثناء الرحلة : فكرت في كل الحاجات الحلوة اللي كنا بنعملها  لأنه كان في كتير حلو الناس مش مقدرة  الناس عاوزة تحكم علي وعلى أبويا وإحنا كنا راضين بعلاقتنا ببعض وقال هو كنا بنحترم  بعضنا البعض أنا فعلا إيب أبويا عندي عصبيته وإحنا متقلبين بعض وعشنا  طول حياتنا متقبلين  بعض  طول رحلة الطائرة تذكرت كل الحاجات الحلوة  وأنا صغير وباخد العود  وأعمل نفسي بلحن . 


أكمل: كنا نروح نجيب الجرايد من محطة مصر ويصحيني من ورا أمي وكنا ننزل كان بيحب يقرأ  كل جورنال ومجلة في مصر الأيام دي انتهت .
واصل: عندي أولادي  الثلاثة متأثرين جدا وأنا على الطائرة كانت مشاعري بعيط وزعلان وكل حاجة في نفس الوقت وراكب طيارة وخايف تفوتني أخبار وأنا على متن الطائرة بعت لأولادي رسالة وقلتلهم أنا أسف  على جروب "العائلة" معلش افتركوا الأيام دي وقد إيه العيلة مهمة وقد إيه لازم نفضل قريبين من بعض وأن اللي أنا بعمله اياً كان عاوزكم  تتربوا على القيم إننا هنكبر ونحتاجكم وأيا كان فكركم راضين مش راضيين بتحبونا ولا لأ  لما نكون عيلة محتاجة بعض لازم نبقى مع بعض ونفسي أبقى  قدوة ليكم وأنتم بالمثل  بالنسبة لأولادكم  ". 


وعن علاقته بوالده: "فيه ناس فاكرة أن علاقتي بيه كانت سيئة وده محصلش كنا بنتكلم مرة في الشهر أو  كل  ثلاثة  أسابيع  واقصى مدة شهرين لم نختلف  نهائيا مؤخرا مش زعلنا من بعض  لكن  زعلنا على بعض كان بيفكر لأرملته  سحر انفلصوا ورجعوا عدة مرات  ورجعوا وتزوجوا ولما لومته قبل عامين على عودته لها  قال لي: " قاللي كل ده علشان أنا بحب ريهام بنتي ومش عايزها تضيع  في بيئة غير ملائمة". 


ووجه كلمة لأبيه باكيًا  قائلا : "أنا آسف كان فيه جيش حاول إنقاذك والله العظيم أصحابك وأحفادك وأبنك وإخواتك وكل عائلتك كانوا جيش إنقاذ لك لكن للأسف ماقدرناش وفشلنا في ذلك". 


وكشف عن مفارقة حدثت قبل أسابيع عندما أحيا حفل عيد ميلاد ابنته الكبرة الثامن عشر من باب الصدفة وهي  أغنية "انزل ياجميل على الساحة"  التي لحنها للمطرب وليد توفيق قائلا: صدفة من غير ترتيب الأغنية اشتغلت وقلت لبنتي دي ألحان جدك وقالت لأصحابها وكانت فخورة".

الإعلامية لميس الحديدي الموسيقار الكبير حلمي بكر برنامج كلمة أخيرة هشام حلمي بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 كيلو سكر لكل بطاقة| بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان.. تحرك برلماني عاجل

أحمد موسى يبكي على الهواء.. ماذا حدث؟

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

قرار عاجل من النيابة في واقعة طالبة العريش ( نيرة )

بعد مشاكل دفنه.. تعرف على مصير جثمان الموسيقار حلمي بكر

تحوّل مفاجئ|رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

مفاجأة حكومية سارة عن تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. تفاصيل

شوبير يكشف عن منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

بداخلها قلم بـ150 ألف ريال|عمرو أديب يعرض سيارة وحيدة من نوعها بالعالم.. شاهد

حماس: نضمن هدنة حقيقية قبل رمضان حال نجاح الضغوط الأمريكية على نتنياهو

ذكرى وفاته|الشاعر «ديفيد هربرت».. هرب مع زوجة أستاذه ومُنعت أشهر رواياته من النشر

مشروب شائع يسبب حصوات الكلى والسرطان

أكل مسمم وابتزاز.. محامي نيرة الزغبي يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

قيدوه بالحبال وسرقوا أمواله..رجل أعمال سعودي يكشف تفاصيل مثيرة في جريمة أكتوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النظام العلاجى الكامل لـ التهاب المثانة

مش حاجة واحدة.. اكتشف أنواع عمليات دوالى الخصية

واقف على رجلي.. نجل الفنان محمد ثروت يؤدي مناسك العمرة بعد الشفاء

كيف تحمى نفسك من التهابات المثانة؟

فيديو

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

رداما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ