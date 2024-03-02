انهار باكيًا|ماذا فعل هشام حلمي بكر بعد وصوله مصر لتشييع جثمان والده

علق هشام حلمي بكر على وفاة والده الموسيقار الكبير حلمي بكر قائلاً: “الوضع صعب جدًا أنا جالي الخبر وأنا في طريقي للمطار كنت جاي أنقذ والدي ومع الأسف الشديد فشلت”.



وواصل خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON باكيًا : “كنت جاي المطار وقبل ما أركب الطيارة بساعة ونصف جالي خبر والدي بدلاً من إنقاذه جاي أدفنه.. أسوأ 28 ساعة عشتها في حياتي”.



وعن مشاعره أثناء الرحلة : فكرت في كل الحاجات الحلوة اللي كنا بنعملها لأنه كان في كتير حلو الناس مش مقدرة الناس عاوزة تحكم علي وعلى أبويا وإحنا كنا راضين بعلاقتنا ببعض وقال هو كنا بنحترم بعضنا البعض أنا فعلا إيب أبويا عندي عصبيته وإحنا متقلبين بعض وعشنا طول حياتنا متقبلين بعض طول رحلة الطائرة تذكرت كل الحاجات الحلوة وأنا صغير وباخد العود وأعمل نفسي بلحن .



أكمل: كنا نروح نجيب الجرايد من محطة مصر ويصحيني من ورا أمي وكنا ننزل كان بيحب يقرأ كل جورنال ومجلة في مصر الأيام دي انتهت .

واصل: عندي أولادي الثلاثة متأثرين جدا وأنا على الطائرة كانت مشاعري بعيط وزعلان وكل حاجة في نفس الوقت وراكب طيارة وخايف تفوتني أخبار وأنا على متن الطائرة بعت لأولادي رسالة وقلتلهم أنا أسف على جروب "العائلة" معلش افتركوا الأيام دي وقد إيه العيلة مهمة وقد إيه لازم نفضل قريبين من بعض وأن اللي أنا بعمله اياً كان عاوزكم تتربوا على القيم إننا هنكبر ونحتاجكم وأيا كان فكركم راضين مش راضيين بتحبونا ولا لأ لما نكون عيلة محتاجة بعض لازم نبقى مع بعض ونفسي أبقى قدوة ليكم وأنتم بالمثل بالنسبة لأولادكم ".



وعن علاقته بوالده: "فيه ناس فاكرة أن علاقتي بيه كانت سيئة وده محصلش كنا بنتكلم مرة في الشهر أو كل ثلاثة أسابيع واقصى مدة شهرين لم نختلف نهائيا مؤخرا مش زعلنا من بعض لكن زعلنا على بعض كان بيفكر لأرملته سحر انفلصوا ورجعوا عدة مرات ورجعوا وتزوجوا ولما لومته قبل عامين على عودته لها قال لي: " قاللي كل ده علشان أنا بحب ريهام بنتي ومش عايزها تضيع في بيئة غير ملائمة".



ووجه كلمة لأبيه باكيًا قائلا : "أنا آسف كان فيه جيش حاول إنقاذك والله العظيم أصحابك وأحفادك وأبنك وإخواتك وكل عائلتك كانوا جيش إنقاذ لك لكن للأسف ماقدرناش وفشلنا في ذلك".



وكشف عن مفارقة حدثت قبل أسابيع عندما أحيا حفل عيد ميلاد ابنته الكبرة الثامن عشر من باب الصدفة وهي أغنية "انزل ياجميل على الساحة" التي لحنها للمطرب وليد توفيق قائلا: صدفة من غير ترتيب الأغنية اشتغلت وقلت لبنتي دي ألحان جدك وقالت لأصحابها وكانت فخورة".