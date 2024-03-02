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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحبتور: لدي أفكار لبناء مدارس في مصر .. وأبناء الدولة الشقيقة أذكياء

الحبتور
الحبتور

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أنه لديه أفكار لبناء مدارس في مصر، مضيفا:" القاهرة في حاجة إلى نوعية المدارس التي أفكر فيها".

 

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وقال خلف الحبتور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  فكرنا أن نفتح شركة تامين خاصة بنا في مصر ".

 

 وأضاف خلف الحبتور:"  المشروعات الاستثمارية  الكبرى توفر العديد من فرص العمل للمصريين ".

 

 وتابع خلف الحبتور :"  الفرد المصري ذكي ونشيط ويحب العمل ويفهم بشكل جيد".

 

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى"الحبتور له استثمارات كبيرة في أوروبا وأمريكا ولديه أنشطة استثمارية متعددة".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: “الحبتور من محبي الدولة المصرية بشكل كبير”، مضيفا: "الحبتور لديه أمنية للاستثمار في مصر".

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