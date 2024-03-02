الحبتور: لدي أفكار لبناء مدارس في مصر .. وأبناء الدولة الشقيقة أذكياء

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أنه لديه أفكار لبناء مدارس في مصر، مضيفا:" القاهرة في حاجة إلى نوعية المدارس التي أفكر فيها".

وقال خلف الحبتور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" فكرنا أن نفتح شركة تامين خاصة بنا في مصر ".

وأضاف خلف الحبتور:" المشروعات الاستثمارية الكبرى توفر العديد من فرص العمل للمصريين ".

وتابع خلف الحبتور :" الفرد المصري ذكي ونشيط ويحب العمل ويفهم بشكل جيد".

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى"الحبتور له استثمارات كبيرة في أوروبا وأمريكا ولديه أنشطة استثمارية متعددة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: “الحبتور من محبي الدولة المصرية بشكل كبير”، مضيفا: "الحبتور لديه أمنية للاستثمار في مصر".