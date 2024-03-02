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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استثمارات طويلة الأمد.. الحبتور: يجب تشجيع المستثمرين الأجانب على القدوم إلى مصر

الحبتور
الحبتور

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أنه كان لديه تفكيرا في شراء فندق ريجال هايتس في مدينة العلمين الجديدة.

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وقال خلف الحبتور، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "موقع فندق ريجال هايتس متميز للغاية".

وأضاف خلف الحبتور: “لا بد من تشجيع المستثمرين الأجانب على القدوم إلى مصر؛ لضخ استثمارات”.

وتابع خلف الحبتور: “يجب أن يكون المستثمر مقيما، ويكون بوابة إعلامية وإعلانية لمصر؛ لجذب المزيد من الاستثمارات”.

وأكمل خلف الحبتور: “يجب أن يكون المستثمر مستمرا في ضخ استثمارات طويلة الأمد؛ كي يشجع مستثمرين أجانب آخرين على القدوم والاستثمار في مصر”.

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