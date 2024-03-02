استثمارات طويلة الأمد.. الحبتور: يجب تشجيع المستثمرين الأجانب على القدوم إلى مصر

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أنه كان لديه تفكيرا في شراء فندق ريجال هايتس في مدينة العلمين الجديدة.

وقال خلف الحبتور، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "موقع فندق ريجال هايتس متميز للغاية".

وأضاف خلف الحبتور: “لا بد من تشجيع المستثمرين الأجانب على القدوم إلى مصر؛ لضخ استثمارات”.

وتابع خلف الحبتور: “يجب أن يكون المستثمر مقيما، ويكون بوابة إعلامية وإعلانية لمصر؛ لجذب المزيد من الاستثمارات”.

وأكمل خلف الحبتور: “يجب أن يكون المستثمر مستمرا في ضخ استثمارات طويلة الأمد؛ كي يشجع مستثمرين أجانب آخرين على القدوم والاستثمار في مصر”.