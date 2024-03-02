استثمارات ضخمة.. الحبتور عن رأس الحكمة: تأكيد عمق العلاقات بين مصر والإمارات

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن صفقة رأس الحكمة تؤكد عمق العلاقات القوية بين مصر والإمارات العربية المتحدة.

وقال الحبتور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك تعاون كبير بين مصر والإمارات في العديد من المجالات".

وأضاف خلف الحبتور:" الاستثمارات الأجنبية توفر العديد من فرص العمل والاستثمار امر في غاية الأهمية ".

وتابع خلف الحبتور :" ما يحدث في مدينة العلمين الجديدة أمر جميل ونحتاج إلى المزيد من التطوير في الساحل الشمالي ومدينة العلمين ".

واكمل خلف الحبتور :" الساحل الشمالي مهم جدا للسياحة وأرغب في ان يأتي السائح الذي يصرف أموال كثيرة ".