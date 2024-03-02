بيحب مصر.. أحمد موسى: «الحبتور» عينه على الاستثمار في الساحل الشمالي|فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، كواليس لقائه برجل الأعمال الإماراتي الشهير خلف الحبتور، قائلًا: "الحبتور له استثمارات في مختلف دول العالم".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الحبتور له استثمارات كبيرة في أوروبا وأمريكا ولديه أنشطة استثمارية متعددة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: “الحبتور من محبي الدولة المصرية بشكل كبير”، مضيفا: "الحبتور لديه أمنية للاستثمار في مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أوجه التحية لخلف الحبتور على حواره معنا في على مسئوليتي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" تحدثنا في الحوار عن العلاقات بين مصر والإمارات"، مضيفاً:" الحبتور تحدّث عن أمنياته وعينه على الساحل الشمالي لضخ استثمارات به ".