أحمد موسى عن فتح التحقيقات مجددا في واقعة نيرة صلاح: نحن في دولة سيادة القانون

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل عن واقعة وفاة نيرة صلاح طالبة طب العريش، قائلا:" كان لازم جامعة العريش يكون لها موقف من الأول بعد الواقعة".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم القبض على حوالي 7 أشخاص ممن لهم علاقة بحادث وفاة نيرة صلاح وجاري التحقيق معهم".

واكمل :" أوجه التحية للنيابة العامة المصرية التي فتحت التحقيقات مرة أخرى في واقعة نيرة صلاح ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" نحن في دولة سيادة القانون على الجميع ومفيش حد مسنود امام القانون المصري "، مضيفا:" كل من اخطأ في حق نيرة صلاح سوف يحاسب ".