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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن فتح التحقيقات مجددا في واقعة نيرة صلاح: نحن في دولة سيادة القانون

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى،  تفاصيل عن واقعة وفاة نيرة صلاح طالبة طب العريش، قائلا:" كان لازم جامعة العريش يكون لها موقف من الأول بعد الواقعة". 

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  تم القبض على حوالي 7 أشخاص ممن لهم علاقة بحادث وفاة نيرة صلاح وجاري التحقيق معهم".

 

واكمل  :" أوجه التحية للنيابة العامة المصرية التي فتحت التحقيقات مرة أخرى في واقعة نيرة صلاح ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" نحن في دولة سيادة القانون على الجميع ومفيش حد مسنود امام القانون المصري "، مضيفا:" كل من اخطأ في حق نيرة صلاح سوف يحاسب ".

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