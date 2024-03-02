أحمد موسى يبكي على الهواء.. ماذا حدث؟

دخل الإعلامي أحمد موسى، في نوبة بكاء أثناء نعيه وائل محمد أحد العاملين في فريق عمل برنامج " على مسئوليتي "الذي توفى اليوم.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وائل محمد كان عمود رئيسي في برنامج على مسئوليتي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" تعرفت على وائل في 2013 وهو صحفي متميز للغاية ومحترم للغاية ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" وائل تعرض إلى أزمة صحية منذ فترة لكنه فارق الحياة اليوم ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" وائل مكنش بينام عشان الشغل ولم ينقطع عن العمل مطلقا ولم يتأخر ابدا، ووائل هو المسؤول عن التقارير والفيديوهات التي تظهر في برنامج " على مسئوليتي ".

وتابع الإعلامي احمد موسى:" تلقينا الخبر كالصدمة صباح اليوم وسنفتقد وائل كثيرا "، مضيفا:" وائل كان حبيب كل الناس ووائل أدى رسالته تجاه برنامج على مسئوليتي على أكمل وجه".