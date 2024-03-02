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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يبكي على الهواء.. ماذا حدث؟

أحمد موسى
أحمد موسى

دخل  الإعلامي أحمد موسى، في نوبة بكاء أثناء نعيه وائل محمد أحد العاملين في فريق عمل برنامج " على مسئوليتي "الذي توفى اليوم.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  وائل محمد كان عمود رئيسي في برنامج على مسئوليتي ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" تعرفت على وائل في 2013 وهو صحفي متميز للغاية ومحترم للغاية ".

 

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" وائل تعرض إلى أزمة صحية منذ فترة لكنه فارق الحياة اليوم ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" وائل مكنش بينام عشان الشغل ولم ينقطع عن العمل مطلقا ولم يتأخر ابدا، ووائل هو المسؤول عن التقارير والفيديوهات التي تظهر في برنامج " على مسئوليتي ".

 

وتابع الإعلامي احمد موسى:" تلقينا الخبر كالصدمة صباح اليوم وسنفتقد وائل كثيرا "، مضيفا:" وائل كان حبيب كل الناس ووائل أدى رسالته تجاه برنامج على مسئوليتي على أكمل وجه".

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