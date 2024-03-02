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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد موسى يوجه رسالة مهمة لـ حسين لبيب.. ما هي

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة لرئيس نادي الزمالك حسين لبيب.

وكتب عبر أكس: "‏إمبارح تابعت حوار كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الملاحظات : إنه تحدث كثيرا عن النادي ومجلس الإدارة ولم يتحدث عن نفسه، تحدث باحترام وتقدير للجميع، ولم تخرج منه كلمة فيها إساءة  لأحد  حتى خصومه، حريص على صورة مصر وتحدث كرجل مسئول عن أحد أعرق الأندية الشعبية، سعدت لأنني أول من استضافه قبل الترشح للانتخابات وأعلن قراره من برنامجي وكان أول ظهور له معنا بعد فوزه برئاسة الزمالك ، والرجل ومجلس الإدارة نفذوا ما وعدوا به حتي الآن، ومن عاشق للأهلي أقول للكابتن حسين لبيب .. شكرا.. لان الزمالك يستحق شخصيات مثلكم تمثله ..ولا عزاء لهزازي الرؤوس".

ويعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفيا في الثامنة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة، قبل لقاء سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الإعلامي أحمد موسى البرتغالى جوزيه جوميز أحمد موسى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جوزية جوميز نادي الزمالك

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أحمد موسى يوجه رسالة مهمة لـ حسين لبيب.. ما هي

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