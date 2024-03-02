أحمد موسى ناعيًا وائل محمد: صدمنا خبر وفاة الأخ الغالي والصحفي المتميز

نعى الإعلامي أحمد موسى، مدير تحرير برنامجه على مسئوليتي، الكاتب الصحفي وائل محمد، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، إثر رحلة لم تدم طويلا مع المرض، عن عمر يناهز الـ 45 عامًا.

وكتب موسى عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: «البقاء لله .. فقدنا اليوم الاخ الغالي والصحفي المتميز وائل محمد .. والذي تحمل معنا مسئولية كبيرة منذ عملي لمدة عام في قناة التحرير بين مارس ٢٠١٣ وحتي فبراير ٢٠١٤ وانتقلنا سويا الي قناة صدي البلد وعمل خلالها الراحل وائل بكل اخلاص ومثابرة وواصل معنا الليل بالنهار ودائما كان في مقدمة الملتزمين والمخلصين لم يتأخر يوما».

وأضاف موسى في تغريدته: «كانت صدمة لنا جميعا عندما علمنا بخبر وفاته إثر مروره بظروف صحية مؤخرا، رحمه الله وغفر له وأسكنه الفردوس الاعلي وخالص العزاء لاسرته ولكل الزملاء ولجميع الاحباب بقناة صدي البلد وأسرة برنامج علي مسئوليتي .رحمك الله يا رجل يا طيب . دعواتكم للعزيز وائل محمد بالرحمه والمغفرة ….ان لله وانا اليه راجعون».

وغيب الموت منذ قليل، زميلنا الكاتب الصحفي وائل محمد، مدير تحرير برنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد.

ورحل الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، إثر رحلة لم تدم طويلا مع المرض، عن عمر يناهز الـ 45 عامًا، حيث إنه من مواليد عام 1979 بمحافظة الجيزة.

وعمل الراحل في فريق عمل برنامج على مسئوليتي، منذ انطلاقه في عام 2013، مع الإعلامي أحمد موسى، وعرف عنه النشاط والتميز في عمله.

وتمتع الكاتب الصحفي وائل محمد، بسيرة طيبة بين زملائه وعمت حالة من الحزن على رحيله المفاجئ في الوسطين الصحفي والإعلامي.

يذكر أن الراحل عمل في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية منها الفجر، إلى جانب اشتراكه في إعداد العديد من البرامج الرياضية بقناة مودرن سبورت.