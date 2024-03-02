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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة مدوية في واقعة طالبة العريش نيرة صلاح.. أحمد موسى يكشف المستور

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للنيابة العامة؛ بشأن فتح التحقيقات مرة أخرى في واقعة نيرة صلاح طالبة طب العريش.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "النيابة العامة عندما وجدت أحاديثا متداولة بشأن ملابسات القضية؛ فتحت التحقيقات مرة أخرى في القضية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "النيابة العامة استدعت كل من أشارت إليه وسائل التواصل الاجتماعي، وتحريات الشرطة، من أن له صلة بالواقعة، سواء من نُسب إليه ثمة اتهام، أو لديه معلومات عن الواقعة".

واكمل الإعلامي أحمد موسى: "نيرة صلاح أعطت هاتفها لزميلة لها، وزميلتها أخذت صور نيرة، وحصلت حالة ابتزاز لـ نيرة صلاح".

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: "ولاد مش متربيين بدأوا في ابتزاز زميلتهم في الجامعة، وكان بيتم تهديد نيرة بالصور".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ما حدث مع نيرة صلاح، تشهير، واختراق حرمة الحياة الخاصة، وهذه جرائم يعاقب عليها القانون".

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