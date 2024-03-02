خلف الحبتور: مصر دولة عظيمة ونشعر كأننا في بلدنا خلال تواجدنا بـ مصر

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن العلاقات المصرية الإماراتية قوية، مضيفا:" يجب أن نساند بعضنا البعض اقتصاديا أو ثقافيا أو علميا ".

وقال خلف الحبتور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر دولة عظيمة وبها كل شيء، والإمارات قيادة وشعبا قلبهم مع مصر ويحبون مصر كما يحبون أرضه والشعب الإماراتي يحب الشعب المصري ".

وتابع خلف الحبتور :" منذ أيام الشيخ زايد والإمارات تحب مصر والعكس صحيح، والشعب المصري طيب وخلوق وكريم ونشعر كأننا في بلدنا اثناء تواجدنا في مصر ".