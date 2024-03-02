نساند أشقائنا.. أحمد موسى: مصر مستمرة في إسقاط المساعدات الإنسانية شمال غزة جوَّا

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية مستمرة في إسقاط المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية على شمال قطاع غزة، عن طريق القوات الجوية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "القوات الجوية المصرية تسقط المساعدات الإنسانية في شمال غزة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هذه هي مصر التي تساند الأشقاء في فلسطين"، مضيفا: "الناس في غزة بتموت؛ بسبب عدم توافر المساعدات الإنسانية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "غزة تحتاج يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات؛ بسبب نقص المواد الغذائية والأدوية في القطاع".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن التحرك المصري لإسقاط المساعدات الإنسانية جوا “في منتهى القوة”.