خلف الحبتور يعلن رغبته في الاستثمار بالساحل الشمالي بمجال الفنادق

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن الساحل الشمالي مهم جدا للسياحة، مضيفا: "نرغب في تواجد السائح الذي يصرف أموالا كثيرة".

وقال خلف الحبتور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الساحل الشمالي يستحق تواجد سائح يصرف أموالا كثيرة".

وأضاف خلف الحبتور: "لا بد من إجراء تعديلات في الساحل الشمالي؛ لجذب المزيد من السائحين إليه.

وتابع خلف الحبتور: "يجب أن يكون مطار العلمين قريبا من مدينة العلمين الجديدة، ويكون بعيدا بمقدار 15 دقيقة بحد أقصى".

وأكمل خلف الحبتور: "الساحل الشمالي يستحق المزيد من الاهتمام"، مضيفا: "فكرت أن استثمر في الساحل الشمالي، ومن الوارد أن استثمر بالساحل الشمالي، واختصاصي في الفنادق".