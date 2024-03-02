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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمود فوزي: سنكون أمام نحو 40 توصية لمخرجات الحوار الاقتصادي.. ورفعها للرئيس قبل شهر رمضان

المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن اجتماعات الحوار الاقتصادي الأسبوع الماضي توصلت إلى توافقات كبيرة ونحن الآن في مرحلة صياغة المخرجات للجلسات الماضية.
 
وأكمل فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على سي بي سي أننا ناقشنا مسائل خلال الجلسات الماضية، ووصلنا لتوافقات كثيرة، وايضا اختلفنا في بعض المسائل.

وأردف فوزي :" الحقيقة التي خرجت بها على المستوى الشخصي انني لم اكن اتخيل ان الاقتصاديين بينهم وبين بعضهم اختلاف في وجهات النظر، فهم لديهم حلول متعددة للمشكلة الواحدة، وكان من المفيد ان نستمع لبعض".

تقريب المسافات

ونوه بأن الحوار يقرب المسافات، واستطعنا بناء توافقات كثيرة، والآن نحن في مرحلة صياغة ما انتهينا اليه في الايام الاربعة الماضية، وليس هناك تصويت، لان القضايا التي نتوافق عليها يتم رفعها للرئيس السيسي.
 
وأكمل المستشار محمود فوزي أن الاقتصاديين في الدول المجاورة يدعون حكوماتهم إلى السير على خطى مصر في الدعوة إلى حوار وطني مماثل ،  وهو ما يؤكد أهمية الحوار وفتح آفاق مفيدة للجميع.

واختتم:"  سنكون أمام نحو 40 توصية لمخرجات الحوار الاقتصادي وسيتم رفعها إلى  رئيس الجمهورية، ومن المتوقع أن يحدث ذلك قبل شهر رمضان".

المستشار محمود فوزى رئيس الجمهورية شهر رمضان محمود فوزى مخرجات الحوار وجهات النظر الأمانة الفنية للحوار الوطني

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