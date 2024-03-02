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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث حماس: دخول المساعدات الإنسانية لغزة بمثابة عنوان لصمود شعبنا.. والاحتلال يغمسها بالدم|فيديو

صدى البلد

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول معاقبة سكان شمال غزة، الذين لم يتركوا منازلهم نحو رفح، من خلال استمرار  استهدافهم مرتكبة في حقهم أبشع المجازر.

وتابع النونو خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، دخول المساعدات الأخيرة بمثابة عنوان للصمود، موضحا أن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة اليوم عنوان لصمود شعبنا ضد جرائم التجويع الصهيونية، ولكن كعادته الاحتلال حاول تغميس هذه المساعدات بالدم من خلال عدد من المجازر من ضمنها مجزرة الطحين،

وأوضح أن هناك إرادة  ثابتة من المواطنين، وتحدي للإرادة الإسرائيلية ، كما يوجد رفض دولي للمجازر  الإسرائيلية، والمجتمع الدولي لم يعد يحتمل هذا المشهد من الدماء.

ونوه المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أنه رغم ارتكاب هذه المجازر إلا أن الاحتلال لم يحقق أي انتصار له على أرض الواقع.

 

تعزيز صمودهم



وأشار الى أن وصول المساعدات لغزة أمر مهم، في ظل عدم دخولها منذ ما يقرب من 5 اشهر ، فبالكاد كان يعيش الأهالي على الرمق، والمساعدات تساهم في تعزيز صمودهم ونأمل أن تكون هذه المساعدات جزء من الاستراتيجيات العربية المستمرة لإيصالها للمواطنين خاصة بشمال القطاع.

الاحتلال الاسرائيلي الإعلامية قصواء الخلالي المكتب السياسي لحركة حماس انسان دخول المساعدات الإنسانية

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