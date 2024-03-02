خلف الحبتور: أنا محب لمصر .. وأرغب في الاستثمار بها

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، رغبته في الاستثمار بمصر، قائلا:" فكرت في الاستثمار بشرم الشيخ أيضا".

وقال خلف الحبتور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" انا محب لمصر وأرغب في الاستثمار بها ولا استهدف الربح".

وأضاف الحبتور:" عملية إتمام صفقات الاستثمار الخاصة بي في مختلف دول العالم تتم في وقت سريع للغاية ".

وتابع خلف الحبتور :" مختلف الدول التي استثمر فيها تقوم بتقديم تسهيلات كثيرة لي كي استثمر في دولهم ".

واكمل خلف الحبتور :" أيام كورونا الحكومات في أوروبا وامريكا كانوا يدفعون رواتب الموظفين في الفنادق المملوكة لي ".