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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلف الحبتور: أنا محب لمصر .. وأرغب في الاستثمار بها

الحبتور
الحبتور

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، رغبته في الاستثمار بمصر، قائلا:" فكرت في الاستثمار بشرم الشيخ أيضا".

 

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وقال خلف الحبتور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  انا محب لمصر وأرغب في الاستثمار بها ولا استهدف الربح".

 

 وأضاف الحبتور:" عملية إتمام صفقات الاستثمار الخاصة بي في مختلف دول العالم تتم في وقت سريع للغاية ".

 

 وتابع خلف الحبتور :" مختلف الدول التي استثمر فيها تقوم بتقديم تسهيلات كثيرة لي كي استثمر في دولهم ".

 

 واكمل خلف الحبتور :"   أيام كورونا الحكومات في أوروبا وامريكا كانوا يدفعون رواتب الموظفين في الفنادق المملوكة لي ".

الحبتور خلف الحبتور اخبار التوك شو استثمارات مصر

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