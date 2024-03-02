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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فلسطينيون: شكرا لمصر تحدت العدوان وأدخلت المساعدات وضمدت الجرحى

مواطن فلسطينى
مواطن فلسطينى

استعرض برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" ردود أفعال عدد من الأسر الفلسطينيينة بعد دخولها مصر عبر معبر رفح.

وقال مواطن فلسطينى  إن الإجراءات كانت سهلة جدًا ومميزة، والهلال الأحمر المصري استقبل الأطفال وقام بتطعيمها.

ومن جانبها أضافت سيدة فلسطينية قائلة “إحنا كفلسطينيين نشكر الشعب المصري وقفوا معنا في وقت الأزمة وتحدى العدوان الصهيوني وإدخل المساعدات وعالج الجرحى”.

وتابعت: الشعب الفلسطيني والمصرى دم واحد ومهما حاول البعض يدخلونا في متاهات إحنا ما بنصدق، وإن شاء الله كلنا نحرر الأقصى.

مستشار الرئيس الفلسطينى

وكان قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أي محاولة فلسطينية لإجراء أي نوع من الإصلاحات أو التطوير في أداء الحكومة، دائمًا ما تصطدم بالاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "الهباش"،أن الاحتلال الإسرائيلي احتجز مئات الملايين من الحكومة الفلسطينية، فكيف نطور أو نقوم بإصلاحات حقيقية في ظل سيطرة حكومة الاحتلال على أكثر من 60% من أراضى الضفة الغربية.

مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني فلسطينيون سيدة فلسطينية حكومة الاحتلال الفلسطينيين العدوان الصهيوني

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