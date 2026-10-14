كيف اختلفت الجريمة مع التطور التكنولوجي؟ مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقا يوضح

قال اللواء منتصر عويضة، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقا، إنه مع تطور التكنولوجيا أصبحت هناك جرائم غير تقليدية منتشرة، متابعا: “الجريمة اختلفت تماما، وهناك أساليب متعددة لها”.

وأضاف عويضة، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن الدارك ويب من أبرز المواقع التي تعمل على نشر الجريمة والتقل، متابعا: “أصبح هناك ابتزاز للأطفال أيضا”.

واستطرد: “أصبح هناك طمع وجشع كبير من قبل البعض، والتكنولوجيا ساهمت في زيادة الطمع، حيث أصبح هناك جرائم تتم باتصال هاتفي أو رسالة إلكترونية”.