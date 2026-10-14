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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

باشن الأمريكية تمنح رئيس جامعة الأزهر الدكتوراه الفخرية تقديرا لإسهاماته العلمية

الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر
الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر

في لفتة تقديرية تعكس المكانة الدولية لعلماء الأزهر؛ منحَ مجلس أمناء جامعة «باشن»، بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر درجة الدكتوراه الفخرية؛ وذلك تقديرًا لمسيرته الأكاديمية الزاخرة بالبذل والعطاء، ولقيادته الحكيمة لجامعة الأزهر، وإسهاماته الملموسة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

مجلس أمناء جامعة باشن الأمريكية يمنح الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر الدكتوراه الفخرية 

وجاء الإعلان عن هذا التكريم الرفيع خلال الجلسة الختامية لأعمال القمة العالمية لرؤساء الجامعات الإسلامية والعربية والباكستانية، والتي احتضنتها مدينة «كراتشي» بجمهورية باكستان الإسلامية، بتنظيم مشترك بين رابطة الجامعات الإسلامية وجامعة الغزالي، وسط حضور دولي حاشد، ضم نخبة من رؤساء الجامعات، والخبراء الأكاديميين، وممثلي السلك الدبلوماسي من مختلف دول العالم.

وصدر قرار التكريم برئاسة الدكتور إسماعيل إبراهيم، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبمشاركة الدكتور علي فؤاد مخيمر، نائب رئيس الجامعة؛ احتفاءً بجهود الدكتور محمود صديق الدؤوبة في الارتقاء بالتعاون الأكاديمي الدولي، ودوره البارز في بناء جسور الشراكات العلمية والبحثية، وترسيخ رسالة الأزهر الشريف الوسطية والجامعة على الساحة العالمية.

وأكدت جامعة «باشن» الأمريكية أن منح الدكتوراه الفخرية للدكتور محمود صديق، يأتي تجسيدًا لرؤيتها في تكريم القيادات الفكرية الملهمة التي تكرس جهودها لخدمة الإنسانية ورفعة المعرفة، مشيرةً إلى أنه يمثل قامة تجمع بين الرصانة العلمية والقيادة المؤسسية الرشيدة.

من جانبه، أشاد الدكتور علي فؤاد مخيمر، نائب رئيس جامعة «باشن»، بالدور الريادي للأستاذ الدكتور محمود صديق، مؤكدًا أن هذا التكريم هو احتفاء مستحق بمؤسسة الأزهر العريقة وقيادتها التي تواصل دورها التاريخي في نشر الفكر المستنير وخدمة المجتمع الأكاديمي محليًّا ودوليًّا.

بدوره أعرب الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة عن تقديره لهذا التكريم الأدبي والمعنوي، مقدمًا الشكر إلى الدكتور إسماعيل إبراهيم، رئيس مجلس أمناء جامعة «باشن» الأمريكية، والدكتور علي فؤاد مخيمر، نائب رئيس الجامعة، مؤكدًا أن هذه الدكتوراه هي وسام شرف لجميع منسوبي الأزهر من العلماء وهي إهداء لهم جميعًا، لافتًا إلى أن هذا التكريم هو ثمار جهود من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر لرفعة مكانة الأزهر وتعزيز حضوره العالمي.

جامعة باشن جامعة باشن الأمريكية الأزهر محمود صديق الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر

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