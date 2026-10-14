وزير السياحة يبحث سبل الاستفادة من إمكانات شركة عالمية في الترويج للمقصد المصري

التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مع عدد من مسئولي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والشركة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من خدمات الشركة الرقمية في القطاع السياحي المصري.

وزير السياحة والآثار

وقد حضر اللقاء المهندس مصطفى علي الدين مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، وسامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة.

ومن جانبهم، استعرض مسئولو الشركة أبرز الخدمات والأنشطة الرقمية التي تقدمها الشركة عبر شبكاتها الدولية.

كما تم مناقشة سبل الاستفادة من إمكانات الشركة ومنصاتها المختلفة في الترويج للمقصد السياحي المصري وتسليط الضوء على تجاربه ومنتجاته السياحية المتنوعة.

وفي هذا الإطار، وجه شريف فتحي بأن يتم التنسيق مع مسئولي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وكذلك مع غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر، لمناقشة أوجه التعاون المُقترحة، والنظر في جدواها.