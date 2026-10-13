وزير السياحة يوجه بتكثيف المتابعة الميدانية للتعامل مع أي مستجدات تؤثر على حركة رحلات السفر والعودة

أكدت وزارة السياحة والآثار، أنها تتابع، على مدار الساعة، حركة رحلات الطيران الخاصة بسفر المعتمرين المصريين إلى المملكة العربية السعودية، وعودتهم إلى أرض الوطن، وتنسق باستمرار مع الجهات المعنية في البلدين، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة والتي ترتب عليها تأثيرات في تأخر مواعيد بعض الرحلات.



وقال بيان أصدرته الوزارة إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بتكثيف المتابعة الميدانية من خلال لجان الوزارة المعنية، والتواصل المستمر مع شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، لرصد أي مستجدات قد تؤثر على تنفيذ برامج المعتمرين والتعامل معها، وذلك في ضوء الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وحرصها على متابعة تنفيذ وانتظام برامج العمرة للموسم الحالي، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين.



وفي السياق، أوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، أن لجان الوزارة الموجودة بمطار القاهرة الدولي، ومطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، إلى جانب اللجان الميدانية الموجودة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، تواصل متابعة برامج العمرة ومنها حركة سفر المعتمرين ووصولهم إلى الأراضي المقدسة وعودتهم إلى مصر.



وأكدت أهمية مراعاة الطبيعة الاستثنائية للظروف الإقليمية المحيطة وما قد ينشأ عنها من عدم انتظام أو تأخر في بعض مواعيد الرحلات الجوية، مشيرة إلى جهود غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر، وشركات السياحة المصرية مع المعتمرين المصريين والعمل على تفادي أى آثار ناتجة عن تأخر أى من الرحلات.



كما أكدت سامية سامي أن هناك تنسيقا مستمرا مع الجانب السعودي وكافة الأطراف المعنية، لاحتواء آثار أي تأخير، بما يحفظ حقوق المعتمرين ويراعي أوضاع شركات السياحة، ويحد من انعكاسات هذه المستجدات على تنفيذ البرامج، مع مراعاة اختصاصات الجهات المسئولة عن تنظيم وتشغيل حركة الطيران وما تتخذه من إجراءات لضمان السلامة.



وأهابت الوزارة، في بيانها، بشركات السياحة المنظمة لبرامج رحلات العمرة، المتابعة المستمرة لمواعيد رحلات طيران المعتمرين بالتنسيق مع الشركات الناقلة، وإخطار المعتمرين أولاً بأول في حال وجود أي مستجدات أو تعديلات تطرأ على مواعيد سفرهم، وتزويدهم بالمعلومات المُحدثة والإرشادات اللازمة، بما يعمل على تيسير إجراءات سفرهم وعودتهم بسلام.