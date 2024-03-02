أقل من السوق.. ننشر قائمة أسعار السلع الغذائية بمبادرة خير مزارعنا لأهالينا

افتتح وزير الزراعة، اليوم السبت، أكبر معرض للسلع الغذائية بمبنى الزراعات المحمية بالدقي، ويستمر على مدار شهر رمضان ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا".

وينشر موقع "صدى البلد" أهم أسعار السلع بالمعرض...

5 كيلو بطاطس ب 30 جنيهًا

كيلو الأرز 28 جنيهًا

كيلو اللحوم البلدى ب 300 جنيهًا

كيس مكرونة 400 جرام ب 10 جنيهًا

كرتونة البيض ب 145 جنيهًا

كيلو الأسماك ب 50 جنيها ل 70 جنيهًا

كيلو البلح يتراوح يبدأ من 35 جنيهًا

كيلو الجبن بأنواعها من 80 جنيه

كيلو الطماطم 5 جنيهًا

كيلو الخيار 8 جنيهًا

كيلو السكر ب 27 جنيهًا

زيت طعام ٧٠٠ جم ب 55 جنيها

3 كيلو بصل ب 20 جنيهًا



وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، إن الوزارة تعمل على إقامة أكبر معرض للسلع الغذائية فى الدقى لإتاحة السلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين قبل شهر رمضان المبارك، حيث يتم عرض أكثر من 200 سلعة.



وأضاف " صالح" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ، أن حوالى 55 عارضًا مشتركًا فى مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا " لعرض سلعهم بأسعار مخفضة للمواطنين ، مشيرًا إلى أن نسبة التخفيضات على السلع تتراوح من 20 لـ 40 % .

وأكد " مستشار وزير الزراعة " أن أهم السلع الغذائية فى المعرض الدواجن ، واللحوم البلدي ، والعسل ، والأسماك ، والتمور بجميع أنواعها، والأرز ، والسكر ، والبيض، والبطاطس ، ومكرونة .. وغيرها من السلع.