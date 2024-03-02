بشرى للمواطنين .. الغرفة التجارية بالجيزة تتوقع استمرار انهيار أسعار السلع

قال المهندس أسامة الشاهد ، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ، إن هناك انهيار في أسعار السلع ، مشيرا إلى أن جميع السلع متوفرة بشكل كبير في معارض " اهلا رمضان " .

وتابع المهندس أسامة الشاهد ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " مع خيري " ، والمذاع على فضائية " المحور "، أن سعر كيلو السكر بمنافذ التموين ٢٧ جنيها ، موضحا هناك أكثر من ١٥ طن سكر يتم توزيعهم في منفذ مدينة العمرانية يوميا ، ولكل فرد ٢ كيلو سكر وبحد اقصى ٦ كيلو ، ولكل فرد زجاجة زيت وبحد اقصى ٤ كيلو للبطاقة الواحدة.

وزف بشرى للمواطنين قائلا : الأسعار هتنزل تاني ، وكيلو اللحمة وصل ٣٢٠ في معارض أهلا رمضان ، ومتوقع انخفاضها أكثر لأن سعرها الحالي غير مدعم .

واردف : هبوط الدولار سيؤثر على سعر الأعلاف ، والمنتجات الخشبية ، مؤكدا أن هناك قرارات تصدر الأسبوع المقبل لتثبيت سعر الدولار .