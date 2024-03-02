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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

الغضبان يتفقد معرض أهلا رمضان في بازار بورسعيد الجديد

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد معرض أهلا رمضان

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،  اليوم  السبت ، معرض "أهلا رمضان" في بازار بورسعيد الجديد والذي تقيمه محافظة بورسعيد بالتعاون مع الغرفة التجارية ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة ، كما تفقد عدد من المحال و  ماركت الداون تاون داخل بازار بورسعيد،  وذلك لمتابعة توافر احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع المختلفة بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق  ،  رافقه خلالها استاذ فوزي الوالي رئيس حي العرب والأستاذ حسن رحيم عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية.

وتفقد محافظ بورسعيد المعروضات من المنتجات الغذائية ، داخل المعرض و ماركت الداون تاون  ،  وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة  ضبط و مراقبة الأسعار  ،  و وضع الأسعار قبل وبعد التخفيض بشكل واضح على جميع السلع داخل المعرض، وضمان جودتها وتوافرها بكميات كافية لاحتياجات المواطنين، كذلك المتابعة والرقابة المستمرة من قبل الأجهزة المعنية المختلفة على المعرض لضمان تحقيق أهدافه.

محافظ بورسعيد يتفقد أهلا رمضان

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مؤكدا أن المعرض يقام على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، ويضم أكثر من 30 قسمًا لبيع السلع المختلفة، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة في البازار. وتم إقامة المعرض داخل بازار بورسعيد الجديد بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض السابق في نفس المكان، والمساهمة في إحداث مزيد من الرواج التجاري داخل منطقة مجمع الأسواق الحضارية ببورسعيد.

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وأكد محافظ بورسعيد ، على أن تم تشكيل غرفة عمليات متواجدة داخل المعرض طوال فترة إقامته، مع وضع أرقامها بشكل واضح في جميع الأقسام لضمان التحرك السريع إلى المواطن داخل المعرض للاستجابة لأي شكوى والتعامل السريع معها أو الرد على أي استفسار أو تلقي المقترحات، كما ستتابع غرفة العمليات بشكل مستمر أسعار السلع ومستوى جودتها والتأكد من توافرها بكميات كافية .

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