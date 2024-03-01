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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد والأنبا تادرس يفتتحان «وحدة الغسيل الكلوي» و « العناية المركزة» بمستشفى العائلة أفامينا 2

محافظ بورسعيد و الأنبا
محافظ بورسعيد و الأنبا تادرس يفتتحا مستشفي افامينا٢

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، اليوم الجمعة ،  «وحدة الغسيل كلوي»  و « العناية المركزة»  بمستشفى العائلة افامينا ٢ ببورفؤاد،  وذلك  ضمن خطة المحافظة لتطوير المنشٱت الصحية الخاصة استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتحقيق التكامل في الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين على كافة الأصعدة،  جاء ذلك بحضور الدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد ،و الدكتور تامر مكرم المتبرع بالتجهيزات الطبية و عدد من الأطباء. والعميد اسلام البهنساوي رئيس مدينة بورفواد.

وخلال كلمته، توجه محافظ بورسعيد بالشكر للأنبا تادرس، و  أكد محافظ بورسعيد أنه منذ زيارة  مستشفى افامينا بورفؤاد خلال عام  ٢٠١٧  بدعوة من الانبا تادرس لمسنا أن المستشفى كيان عظيم و كان هناك خطة لتطوير و تحديث الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى ، معربا عن سعادته بتواجد هذا الصرح الطبي في بورفؤاد والذي يقدم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين من قبل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلا " ولكنني لمست الترابط و التلاحم الكبير بين الأخوة المسلمين والمسيحيين في هذا الصرح الطبي الذي يقدم خدماته لجميع أبناء المحافظة سواء .

وأشاد المحافظ  بالتطور الكبير الذي لمسه في أقسام «وحدة الغسيل كلوي»  و « العناية المركزة»  بمستشفى العائلة افامينا ٢ ببورفؤاد،  مشيرا أن أفامينا بورفؤاد ضمن مستشفيات المرحلة الاولى التي من المقرر أن تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل.  

وأكد محافظ بورسعيد،  أن هناك جهود مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية،  و سيتم تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل،  بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة،  لافتا الى أنه سيتم تسخير كافة الامكانيات المتاحة،  وتذليل أي عقبات لمسئولي المستشفيات الخاصة.

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و وجه محافظ بورسعيد بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات،  والرعاية الطبية والصحية داخل مستشفيات القطاع الخاص، والتي تتكامل مع مستشفيات التأمين الصحي الشامل،  بما يحقق منظومة صحية متطورة على أعلى مستوى،  لافتا لأهمية الاعتماد على النظم المتبعة في مجال الرقابة والجودة و تطبيقها في هذه المستشفيات.  

محافظ بورسعيد و الأنبا تادرس يفتتحا مستشفي افامينا٢

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ومن جانبه،  توجه الأنبا تادرس بالشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل،  وتعاونه المثمر في العديد من المجالات ،  مشيدا بما شهدته المحافظة من تطورات غير مسبوقة خلال الٱونة الاخيرة تحت قيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  و التي أصبحت واحدة من المدن النموذجية و شهدت تنمية أشاد بها الجميع،  متطرقا للحديث عن أعمال التطوير التي جرت بمستشفى أفامينا،  بما يليق بمستوى الخدمة الطبية و الصحية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

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