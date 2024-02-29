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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتقدم صفوف المشيعين لجنازة والد النائب أحمد فرغلي

محافظ بورسعيد يشارك
محافظ بورسعيد يشارك فى تشييع جثمان والد النائب فرغلي

تقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صفوف المشيعين لجنازة « والد النائب أحمد فرغلي» عضو مجلس النواب ،  والذي  وافته المنية اليوم،   من مسجد الحسين بحي المناخ ،  وبحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ و عدد من التنفيذيين و الالٱف من أبناء المحافظة .

محافظ بورسعيد يشارك فى تشييع جثمان والد النائب فرغلي

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كما شارك محافظ بورسعيد في تلقي العزاء بمقابر الأسرة،  داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه،  وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان،  كما تقدم محافظ بورسعيد بخالص التعازي و المواساة للنائب أحمد فرغلي و أسرته ،  داعيا الله ان يلهمه الصبر والسلوان.

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وكان محافظ بورسعيد قد نعى والد النائب أحمد فرغلي،  ببالغ الحزن و الأسى،  داعيا أن يلهم اهله و ذويه الصبر والسلوان  وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد النائب أحمد فرغلي مجلس النواب والشيوخ محافظ بورسعيد مسجد الحسين

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