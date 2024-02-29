محافظ بورسعيد يتقدم صفوف المشيعين لجنازة والد النائب أحمد فرغلي

تقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صفوف المشيعين لجنازة « والد النائب أحمد فرغلي» عضو مجلس النواب ، والذي وافته المنية اليوم، من مسجد الحسين بحي المناخ ، وبحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ و عدد من التنفيذيين و الالٱف من أبناء المحافظة .
كما شارك محافظ بورسعيد في تلقي العزاء بمقابر الأسرة، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، كما تقدم محافظ بورسعيد بخالص التعازي و المواساة للنائب أحمد فرغلي و أسرته ، داعيا الله ان يلهمه الصبر والسلوان.
وكان محافظ بورسعيد قد نعى والد النائب أحمد فرغلي، ببالغ الحزن و الأسى، داعيا أن يلهم اهله و ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.