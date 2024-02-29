محافظ بورسعيد يتقدم صفوف المشيعين لجنازة والد النائب أحمد فرغلي

تقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صفوف المشيعين لجنازة « والد النائب أحمد فرغلي» عضو مجلس النواب ، والذي وافته المنية اليوم، من مسجد الحسين بحي المناخ ، وبحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ و عدد من التنفيذيين و الالٱف من أبناء المحافظة .

محافظ بورسعيد يشارك فى تشييع جثمان والد النائب فرغلي 1000270150 1000270162 1000270174 1000270180 1000270147 1000270153 1000270165 1000270144 1000270177 1000270156

كما شارك محافظ بورسعيد في تلقي العزاء بمقابر الأسرة، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، كما تقدم محافظ بورسعيد بخالص التعازي و المواساة للنائب أحمد فرغلي و أسرته ، داعيا الله ان يلهمه الصبر والسلوان.

وكان محافظ بورسعيد قد نعى والد النائب أحمد فرغلي، ببالغ الحزن و الأسى، داعيا أن يلهم اهله و ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.