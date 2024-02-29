لبحث سبل التعاون .. محافظ بورسعيد يستقبل مسئولة بالإدارة التعليمية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، دكتورة أمانى الفار العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة مصر للادارة التعليمية ، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد ، لبحث سبل التعاون ، في ظل ما تشهده محافظة بورسعيد من تطور غير مسبوق في المنظومة التعليمية ، وذلك بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب و دكتور عماد العجان مدير عام مدارس النيل المصرية الدولية ، ودكتورة لمياء عادل حلمى مدير مدرسة النيل فرع بورسعيد.

و ناقش محافظ بورسعيد مع الحضور ، عددا من الموضوعات وسبل تعزيز التعاون ، مؤكدا أن مدرسة النيل الدولية ببورسعيد ، واحدة من الصروح التعليمية المتميزة بالمنظومة التعليمية ببورسعيد، مشيدا بالمستوى المتطور للمدرسة و القائمين على التدريس بها، والتي تضاف لسلسلة المدارس الدولية المتميزة بمحافظة بورسعيد، والتي تدعم خطة التطوير في قطاع التعليم، والارتقاء بمستوى أبناءنا الطلاب.

محافظ بورسعيد يستقبل « العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة مصر للادارة التعليمي 1000270309 1000270294 1000270315 1000270306 1000270300 1000270312 1000270303 1000270297 1000270288

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة للنهوض بمنظومه التعليم وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وأشار اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد حريصة على النهوض والارتقاء ورفع كفاءة المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارتها بين المحافظات، لافتا إلى أن التعليم هو السبيل الأمثل للارتقاء بالمجتمع.