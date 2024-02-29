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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الغضبان: اللواء عاطف وجدي نموذج يفتخر به.. وعمله في بورسعيد مكسب للمحافظة

محافظ بورسعيد يكرم
محافظ بورسعيد يكرم السكرتير العام

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد،  وذلك خلال احتفالية بديوان عام محافظة بورسعيد، بمناسبة بلوغه سن المعاش القانونية، وتقديرا لجهوده خلال فترة عمله بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري، السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري المديريات والأجهزة التنفيذية وأسرة السكرتير العام وأصدقائه.

وخلال كلمته  أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بمشاعر الحب والتقدير والوفاء التي سادت الاحتفالية.

وأكد أن اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام،  يعد نموذجا للمسئول المثالي، الذي يتفانى في عمله، ويبذل قصارى جهده لتنفيذ المهام الموكلة إليه على أكمل وجه.

وأشاد بأخلاقه العالية في تعامله مع زملائه ورؤسائه في العمل، فضلا عن تمتعه بالاجتهاد و السعى الدائم لتحقيق مصلحة العمل وسرعة أداء مهامه وواجباته.

وقال محافظ بورسعيد: “نعطي درس اليوم  من دروس التربية العسكرية وهو ثقافة عطاء وتكريم النماذج المشرفة التي تتفانى في عملها”، مؤكدا أن اللواء عاطف وجدي رجل عسكري في المقام الأول ويعتز بالانتماء للقوات المسلحة، وخلال مسيرته المهنية سواء في القوات المسلحة أو العمل التنفيذي ضرب أروع الأمثلة للإخلاص في العمل، والتفاني في أداء واجباته ومهامه وحبه لوطنه و أبناء الوطن، وتمتعه بالأخلاق العالية التي يشهد بها كل من تعامل معه.

وأضاف أن وجدي كان له دور بارز في الارتقاء بنظام العمل، وساهم في تأدية واجباته على درجة عالية من الكفاءة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر له على مجهوداته خلال فترة عمله، وبصماته الطيبة والواضحة في العمل الإداري، مؤكدا أنه مكسب لمحافظة بورسعيد الاستمرار في العمل داخل منظومة العمل التنفيذي والإداري بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يكرم السكرتير العام

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من جانبه، قال الدكتور منصور بكري، السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد: “أحمل في قلبي كل الحب والتقدير للواء عاطف وجدي”،  مشيرا إلى أنه أرسى مبادئ الحب والإخلاص والحكمة في قيادته خلال فترة عمله، فهو بقى في القلب.

وأضاف أن مسيرة العمل تكون حافلة بالعديد من الإنجازات وهو يمتلك الكثير من صفات القيادة الحكيمة، لافتا إلى أنه ترك أثرا في الجميع، متمنيا له حياة مليئة بالعطاء.

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وخلال كلمته، أكد اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، أن نجاحه كان بسبب زملائه ورؤسائه في العمل، وبصفة خاصة توجه بالشكر لمحافظ بورسعيد.

وقال إنه خلال فترة عمله مع محافظ بورسعيد تعلم منه الكثير، كالحكمة في اتخاذ القرار،  والإرادة ووضوح الرؤية، مجددا الشكر لجميع زملائه، ولافتا إلى أن هذا يعتبر أول وأكبر تكريم حصل عليه.

وقام المحافظ بتقديم هدية وشهادة تقدير ومصحف وميدالية للواء عاطف وجدي،  متمنيا له التوفيق والصحة والسعادة.

وحرص محافظ بورسعيد على التقاط عدد من الصور التذكارية مع السكرتير العام وأسرته.

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