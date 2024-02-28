تفقد عدة مدارس.. وكيل تعليم بورسعيد يوجه بمعالجة القصور بإدارة بحر البقر

تفقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، مدارس الحي الإماراتي بنطاق إدارة بحر البقر التعليمية، بحضور سهام صالح مدير إدارة بحر البقر التعليمية ووكيلها باسم الجوهري.

وصرح وكيل تعليم بورسعيد بأن هذه الجولة تأتى في إطار توجيهات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتفقد انتظام سير العملية التعليمية بجميع مدارس الإدارات التعليمية، لافتا إلى أن جميع مدارس المحافظة مستهدفة بالزيارات والمتابعات.

وأكد " عبد التواب " أن الجولة التفقدية طالت مدرستي الشهيد محمد الحسيني الإعدادية للبنين والشهيد محمد الحسيني الابتدائية، بالإضافة لزيارة مقر إدارة بحر البقر التعليمية بمدرسة الرسوة الأساسية جنوب بورسعيد.

وأثنى الدكتور محمد عبد التواب على انضباط الطابور الصباحي بمدرسة الشهيد محمد الحسيني الابتدائية، محفزا الطلاب على ضرورة الانتظام والحضور اليومي إلى المدرسة، موجها إدارة المدرسة بالاهتمام بالإشراف العام واستمرار تفعيل الأنشطة التربوية.

في سياق متصل، قرر وكيل تعليم بورسعيد إحالة وكيل مدرسة الشهيد محمد الحسيني الإعدادية للبنين للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية للإهمال والتقصير والاخلال بمقتضيات الواجب الوظيفي.



وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدارس بحر البقر 1000269472 1000269451 1000269460 1000269454 1000269466 1000269463 1000269475 1000269469 1000269457



وعلى هامش الجولة التفقدية، زار وكيل الوزارة أقسام إدارة بحر البقر التعليمية، موجها بعقد اجتماع طارئ مع العاملين بالإدارة لمعالجة أوجه القصور ومنح فرصة أخيرة قبل محاسبة المقصرين.