عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفقد عدة مدارس.. وكيل تعليم بورسعيد يوجه بمعالجة القصور بإدارة بحر البقر

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدارس بحر البقر

تفقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، مدارس الحي الإماراتي بنطاق إدارة بحر البقر التعليمية، بحضور سهام صالح مدير إدارة بحر البقر التعليمية ووكيلها باسم الجوهري.

وصرح وكيل تعليم بورسعيد بأن هذه الجولة تأتى في إطار توجيهات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتفقد انتظام سير العملية التعليمية بجميع مدارس الإدارات التعليمية، لافتا إلى أن جميع مدارس المحافظة مستهدفة بالزيارات والمتابعات.

وأكد " عبد التواب " أن الجولة التفقدية طالت مدرستي الشهيد محمد الحسيني الإعدادية للبنين والشهيد محمد الحسيني الابتدائية، بالإضافة لزيارة مقر إدارة بحر البقر التعليمية بمدرسة الرسوة الأساسية جنوب بورسعيد.

وأثنى الدكتور محمد عبد التواب على انضباط الطابور الصباحي بمدرسة الشهيد محمد الحسيني الابتدائية، محفزا الطلاب على ضرورة الانتظام والحضور اليومي إلى المدرسة، موجها إدارة المدرسة بالاهتمام بالإشراف العام واستمرار تفعيل الأنشطة التربوية.

ننشر صور واحة النورس أقدم قرى بورسعيد السياحية قبل وبعد الحريق

لبحث سبل التعاون في عدة مجالات.. محافظ بورسعيد يستقبل وفدا استثماريا إماراتيا

في سياق متصل، قرر وكيل تعليم بورسعيد إحالة وكيل مدرسة الشهيد محمد الحسيني الإعدادية للبنين للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية للإهمال والتقصير والاخلال بمقتضيات الواجب الوظيفي.  
 

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدارس بحر البقر

1000269472
1000269472
1000269451
1000269451
1000269460
1000269460
1000269454
1000269454
1000269466
1000269466
1000269463
1000269463
1000269475
1000269475
1000269469
1000269469
1000269457
1000269457


وعلى هامش الجولة التفقدية، زار وكيل الوزارة أقسام إدارة بحر البقر التعليمية، موجها بعقد اجتماع طارئ مع العاملين بالإدارة لمعالجة أوجه القصور ومنح فرصة أخيرة قبل محاسبة المقصرين.

بورسعيد الإدارات التعليمية التربية والتعليم الشئون القانونية انتظام سير العملية التعليمية تعليم بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد وكيل وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

متقلقوش ربنا موجود.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

موضوعات متعلقة

ننشر صور واحة النورس أقدم قرى بورسعيد السياحية قبل وبعد الحريق

عقب الحريق.. شركة إدارة القرية ببورسعيد: مؤمنون بقضاء الله ونعمل بشكل طبيعي

لبحث سبل التعاون في عدة مجالات.. محافظ بورسعيد يستقبل وفدا استثماريا إماراتيا

ننشر أول صور لأقدم قرى بورسعيد السياحية عقب السيطرة على حريق بداخلها

تفحم مطعم داخل أقدم القرى السياحية في بورسعيد| صور

فوز جامعة بورسعيد بدعم مشروعات تخرج الطلاب بتمويل 400 ألف جنيه

عمرو موسى خارج قائمة المصري أمام سموحة في الدوري.. لهذا السبب

بعد اصطياد الذئاب.. راحة سلبية للاعبي المصري

ترشيحاتنا

نفقة المتعة في القرآن الكريم هل هو المقابل المادي؟.. دار الإفتاء توضح

لبدء الإغاثة بشكل أكبر.. السيسي: نتمنى الوصول لوقف إطلاق النار في غزة

"فلوس رأس الحكمة وصلت"| أول تعليق من السيسي عن الصفقة الكبرى.. ويعلن: “10 مليارات جنيه لذوي الإعاقة”

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

صحيفة عبرية تكشف عن صعوبات مفاوضات صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

استقرار أسعار الذهب عالميا وترقب لبيانات التضخم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

فيديو

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

حكاية سيدة مصرية تبنت 34 طفلة وفازت بمليون درهم

اسفة حضرتك ليك هيبة.. رنا رئيس ترتبك أمام الرئيس السيسي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ